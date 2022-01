“Piccoli cinefili crescono”: rassegna di film d’essai per bambini al Cinema Sivori

Genova – “Piccoli cinefili crescono” è una nuova iniziativa di Circuito dedicata ai bambini. Dal 29 gennaio al 6 marzo 2022 il salotto del Cinema Sivori, la Sala Filmclub, ogni fine settimana (sabato e domenica alle ore 16.30) ospita sei film d’essai adatti al pubblico degli spettatori più piccoli, dai 3 ai 10 anni, che all’ingresso riceveranno il passaporto di vero cinefilo da riempire di timbri per acquisire il diritto di definirsi piccolo cinefilo doc. A ogni titolo sono collegati giochi (indovinelli, cruciverba, quiz, disegni da colorare) da scaricare tramite qrcode. Un modo per avvicinare all’animazione di qualità il pubblico più esigente e più esposto alle sollecitazioni del mercato, contribuendo a formarne il gusto artistico attraverso opere indipendenti e di alta qualità creativa. Il biglietto è in vendita al prezzo speciale di 3 euro. Un adulto e un bambino possono quindi assistere a una proiezione con soli 6 euro.

I film selezionati sono “Ainbo – Spirito dell’Amazzonia” di Richard Claus e Jose Zelada (29 e 30 gennaio), “La canzone del mare” di Tomm Moore (5 e 6 febbraio), “Dilili a Parigi” di Prunelle Charles-Ambron ed Enzo Ratsito (12 e 13 febbraio), “Minuscule 2” di Hélène Giraud e Thomas Szabo (19 e 20 febbraio), “Ponyo sulla scogliera” di Hayao Miyazaki (26 e 27 febbraio) e “Versi perversi” di Jan Lachauer, Jacob Schuh e Bin-Han To (5 e 6 marzo), tratto dall’omonimo libro di Roald Dahl. Si comincia con la storia di Ainbo, ambientata in Amazzonia, che per salvare la sua casa si rivolge allo spirito della madre Terra, e si prosegue con il viaggio negli abissi marini di Saoirse, una creatura magica che con il suo canto ha il potere di risvegliare le vittime della strega Macha, private delle emozioni e trasformate in pietra. Dilili è una piccola kanak che arriva dalla Nuova Caledonia a Parigi alla fine dell’Ottocento, in piena Belle Epoque. “Minuscule” descrive il salvataggio di una piccola coccinella rimasta intrappolata in una scatola destinata a prendere il volo per i Caraibi. Infine “Ponyo” è uno dei capolavori del grande Miyazali sull’amicizia tra una pesciolina rossa e un bimbo di 5 anni, e “Versi perversi” è la versione cinematografica di un classico di Roald Dahl su un lupo in trench che avvicina una paffuta donnina in completo rosa di tweed, che sta per mettere a letto due bambini.

Naturalmente tutti possono vedere questi film, anche spettatori più grandi di quelli a cui è destinata la rassegna, ma saranno fatti accomodare nelle ultime file per non ostacolare la visione dei bambini, che comunque potranno usufruire di rialzi. Solo i bambini però potranno ottenere il passaporto di “Piccolo cinefilo”. Al primo ingresso in sala riceveranno il passaporto che andrà timbrato all’uscita, dopo avere visto ogni film.

Tutta l’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

Circuito SIVORI

Sala FILMCLUB

(salita Santa Caterina 12, Genova -tel. 010 5532054)

PICCOLI CINEFILI CRESCONO

Sabato e domenica film d’essai per bambini dai 3 ai 10 anni

Dal 22 gennaio al 13 febbraio 2022, ore 16.30

Biglietto € 3

Sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022, ore 16.30

AINBO – SPIRITO DELL’AMAZZONIA

di Richard Claus e Jose Zelada

Perù, Olanda, 2021, 84’

Sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022, ore 16.30

LA CANZONE DEL MARE

di Tomm Moore

Irlanda, Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Francia, 2014, 93’

Sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022, ore 16.30

DILILI A PARIGI

di Prunelle Charles-Ambron ed Enzo Ratsito

Francia, 2018, 95’

Sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022, ore 16.30

MINUSCULE 2

di Hélène Giraud e Thomas Szabo

Cina, Francia, 2018, 92’

Sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022, ore 16.30

PONYO SULLA SCOGLIERA

di Hayao Miyazaki

Giappone, 2008, 100’

Sabato 5 e domenica 6 marzo 2022, ore 16.30

VERSI PERVERSI

di Jan Lachauer, Jakob Schuh, Bin-Han To

Gran Bretagna, 2016, 60’