Picchia la fidanzata e manda il video al suo ex, è successo a Teglia

La giovane non ha sporto denuncia e gli agenti non sono potuti intervenire nei confronti del fidanzato

Un episodio che fa riflettere si è verificato ieri in Valpolcevera a Teglia. Una volante che transitava in via Teglia ha incontrato un giovane ventenne italiano, piuttosto agitato, che ha detto agli agenti di aver ricevuto un video dal nuovo fidanzato della sua ex che mostrava la ragazza mentre veniva picchiata dall’autore del video.

I poliziotti così, dopo aver identificato il giovane, si sono recati a casa della coppia.

Nell’appartamento gli agenti hanno parlato con la giovane, una 19enne italiana che ha ammesso di essere stata picchiata dal nuovo fidanzato, un ecuadoriano di 19 anni.

La giovane, però, ha rifiutato le cure mediche e neppure sporgere denuncia, così i poliziotti non hanno potuto procedere nei confronti del nuovo compagno.