“Il modello Liguria non è un sistema criminogeno, come lo definisce il candidato del centrosinistra Andrea Orlando, ma anzi, quello che rappresenta il candidato a presidente della Liguria Marco Bucci è un esempio di buon governo riconosciuto trasversalmente da tutti come virtuoso.

Bucci ha saputo dare un’iniezione di fiducia a una città come Genova che era senza prospettive dopo anni di governo della sinistra.

Adesso sarà in grado di imprimere un’ulteriore accelerata a tutta la Regione, applicando il modello Genova alla Liguria”.

Lo ha dichiarato ieri l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana (Lega) replicando alle dichiarazioni dell’ex ministro spezzino e candidato presidente della Regione Liguria per il centrosinistra Andrea orlando (Pd).