Cremonese-Spezia 1-1: un punto d’oro per gli Aquilotti

Termina con un pareggio, per 1-1, l’incontro allo “Zini” di Cremona tra la Cremonese e lo Spezia.

Decisiva la rete di Hristov che risponde a Collocolo. Le occasioni non sfruttate nel finale per gli Aquilotti lasciano l’amaro in bocca per i tifosi, ben 855, in trasferta che non sono riusciti a festeggiare una vittoria in extremis.

In ogni caso si tratta di un punto d’oro per gli uomini di D’Angelo che escono ancora una volta imbattuti con due vittorie e tre pareggi.

Lo Spezia è secondo a pari punti (9) con la capolista Brescia. Alle spalle c’è, però, il Pisa che all’Arechi affronterà il Salerno e cercherà la vittoria per primeggiare in classifica.

Così mister Luca d’Angelo a fine partita: “Sicuramente il pareggio è stato meritato e, anzi, avremmo potuto vincere la partita, dato che nel secondo tempo le opportunità di segnare non sono assolutamente mancata, ma bravo Fulignati, che è stato sicuramente uno dei migliori in campo.”

Il tabellino

Cremonese – Spezia: 1-1;

Reti: 34′ Collocolo (C), 65′ Hristov (S);

Ammoniti: 64′ Majer (C) 68′ Bandinelli (S), 76′ Degli Innocenti (S), 90′ Bertola (S), 92′ Nagy (S);

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini (45′ Moretti), Bianchetti; Zanimacchia, Vazquez (65′ Pickel), Majer, Collocolo, Quagliata (75′ Sernicola); Bonazzoli (65′ Johnsen), Nasti (85′ De Luca).

SPEZIA (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Vignali, Cassata (82′ Nagy), S. Esposito, Bandinelli (75′ Degli Innocenti), Aurelio (27′ Reca); Di Serio (82′ Colak), Soleri (75′ Falcinelli).

ARBITRO: Sig. Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto (Assistenti: Sig. Niccolò Pagliardini di Arezzo e il Sig. Mattia Politi di Lecce. Quarto uomo: Sig. Andrea Ancora di Roma 1. Var: Sig. Antonio Di Martino di Teramo. A-Var: Federico Dionisi dell’Aquila)

NOTE: Giornata soleggiata con solo qualche nuvola. Terreno in condizioni non ottimali. Majer (C) ammonito al 63′ per gioco scorretto. Bandinelli (S) ammonito al 71′ per gioco scorretto. Degli Innocenti (S) ammonito al 76′ per gioco scorretto. Bertola (S) ammonito al 90′ per gioco scorretto. Nagy (S) ammonito al 90’+2 per gioco scorretto. Spettatori totali: 9.003 (abbonati: 6.313; paganti 2.690). Incasso non comunicato.

