Pesto al Mortaio: gara a Mignanego sabato 8 ottobre

Avverrà a Mignanego, antichissimo paese dell’alta Val Polcevera, alle spalle di Genova, alle ore 10 di sabato 8 ottobre, presso il Bar Latteria Eleonora in Via Piave 68, la prima gara eliminatoria in Italia valida per la X edizione del campionato mondiale di pesto genovese al mortaio. Con quella di Mignanego il Campionato ha già all’attivo due eliminatorie, la prima è stata accreditata all’estero ad Aptos (San Francisco, California) con la supervisione del Presidente dell’Associazione Culturale Palatifini Roberto Panizza e dello chef stellato David Kinch.

Il campionato come noto è anche occasione di comunicazione del Made in Italy, della cultura alimentare ligure e della Dieta Mediterranea (Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO) attraverso iniziative culturali, dimostrazioni e animazioni sociali ed educative. In occasione del Campionato Mondiale di MotoGP del 2/4 settembre al Misano World Circuit (Rimini), Mauro Canepa dell’Associazione Palatifini ha organizzato una dimostrazione di pesto al mortaio di fronte a piloti, team manager, giornalisti e addetti ai lavori. Il Pesto è poi stato servito a più di 200 persone (nella foto due piloti lo assistono).

