Molti amici per la 3ª Prova SEA O Liguria, Finalborgo

I climber che si aggiravano sonnecchianti per le viuzze di Finalborgo, per l’immancabile colazione prima di una giornata di scalata, domenica hanno avuto un’insolita sorpresa

Decine di atleti nelle loro tutine multicolore sfrecciavano mappa e bussola alla mano per i vicoli del borgo medievale. È di scena l’orienteering!

Un centinaio di partenti suddivisi su due manche si sono sfidati correndo alla ricerca di una cinquantina di punti di controllo; vince chi impiega meno tempo, ma si divertono tutti, dal primo all’ultimo. Ed infatti alla fine sono tutti soddisfatti dell’organizzazione dell’Asd Arco di carta di Genova, con il patrocinio del comune di Finale Ligure e la preziosa collaborazione della Polisportiva del Finale e del progetto di inclusione sociale NonUnoMeno.

Nell’impegnativo percorso Nero Claudio Balbo (Oricuneo) ha battuto di misura l’ex compagno di squadra Andrea Migliore (Pol. Besanese), nella categoria Rosso si è affermata la giovanissima promessa dell’Oricuneo Guendalina Ciarlitto, battendo di misura il ben più maturo podista genovese Davide Rusca (ASD Arco di carta), mentre nel più facile Giallo è l’esperto Miroslav Kohn (G.S. Capannori) a staccare la giovane speranza ligure Francesca Fenocchio (ASD Arco di carta).

Ma la più bella soddisfazione, dichiara il tracciatore Emilio De Angelis, “è vedere il sorriso dei bambini della categoria Bianco” (under 11), come la piccola Sophia (6 anni e figlia d’arte), la più piccola al via oggi: “ancora non si preoccupano del cronometro, ma già sono stregati da questo che davvero è uno sport per tutti!”.

La gara costituiva la terza tappa del circuito Sea OL, organizzato dalla FISO Liguria (www.fiso.it), le cui prossime tappe (tutte organizzate da Asd Amatori Orienteering Genova) sono previste a Genova domenica 1 marzo (Forte di San Martino) e domenica 15 marzo (Villa Duchessa di Galliera a Voltri), prima del gran finale sabato 28 marzo ai parchi di Nervi, contestualmente al Campionato Italiano di orienteering di precisione.