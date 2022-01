Per non perdere nulla della Sampdoria c’è sempre il web!

La tecnologia permette di seguire in ogni istante la squadra blucerchiata

Il 22 dicembre sarà anche stata scarica la Roma di Mourinho, che dopo vinto per 4 a 1 contro l’Atalanta ha pareggiato 1 a 1 contro la Sampdoria, ma questa scusa non giustifica affatto il solito saliscendi giallorosso.

Ancora una volta “dalle stelle alle stalle” per Zaniolo e compagni, che non riescono a convincere per più di una partita di seguito. Motivo? Semplicemente non c’è ancora un’idea di gioco ben precisa. Buon per i blucerchiati, che hanno approfittato della situazione per impattare con una delle favorite per strappare un pass per l’Europa League.

Questo punticino guadagnato è un gran bel punticino, frutto di una rimonta avvenuta quasi all’ultimo secondo e al tempo stesso ennesima notizia positiva in grado di galvanizzare l’ambiente, che ora potrà prepararsi al meglio per l’inizio del girone di ritorno.

Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Sampdoria ha vissuto un ottimo periodo, vincendo con Genoa e Torino e pareggiando con Venezia e Roma; peccato che ora ci sia la sosta natalizia, che potrebbe spezzare questo trend positivo.

Di sicuro non giocare per 2 settimane spezzerà almeno quel ritmo partita che andrà per forza di cose recuperato e al più presto, così da ricominciare da dove si è rimasti.

Tenersi al passo con i tempi

Insomma: sentirsi per un giorno vincente come Candreva, che sulla fascia a 34 anni di età sa ancora come saltare l’uomo, deve essere una bella sensazione! Quasi come il ritorno di Keita Balde, che farebbe i salti di gioia vestendo nuovamente blucerchiato, considerando che a Cagliari con Mazzarri non si sta trovando bene. A gennaio alla corte di questa Samp in cerca di belle notizie potrebbe arrivare lui e non solo lui.

Le ultime sul calciomercato blucerchiato

Oltre alle partite, Internet è un medium indispensabile per seguire da vicino, e con attenzione, tutto il calciomercato blucerchiato. Se qualche riga sopra vi raccontavamo di un possibile grande ritorno, ora è giunto il momento di parlarvi di qualche probabile arrivo.

La Sampdoria, non è un mistero, avrebbe bisogno di un forte difensore centrale o di un terzino di spinta – in questi giorni si stanno facendo i nomi di Riccardo Calafiori della Roma e Andrea Conti del Milan; il primo potrebbe arrivare in prestito anche a gennaio, mentre il secondo solo a giugno a scadenza di contratto. Non solo, anche a centrocampo e sulla trequarti ci vorrebbe almeno un innesto.

In questo caso i nomi che circolano sarebbero quelli di Pasquale Mazzocchi del Venezia, di Michel Aebischer dello Young Boys e di Rade Krunić del Milan. E per sostituire in attacco Quagliarella, ex totem ormai dimenticato in panchina dopo tutti i goal che ha saputo segnare a Genova? Riccardo Orsolini del Bologna è il profilo che più di tutti convince la dirigenza. Questi i ruoli scoperti che andrebbero colmati con l’arrivo di un paio di quei calciatori di cui vi abbiamo fatto menzione.

Chiaramente il mercato di gennaio non sarà così ricco di occasioni, dunque da tifosi ci basterebbe almeno sistemare la difesa. Difesa che ha già subìto ben 35 reti da inizio stagione, davvero troppe per una squadra che non vuole certo arrivare a marzo-aprile con “l’acqua della bassa classifica alla gola”. Dunque ci aspettiamo un’inversione di tendenza, che passa per forza di cose dal calciomercato.

Si ricomincia con Sampdoria-Cagliari

Augurandoci che i blucerchiati possano tra pochi giorni fare affari d’oro – ci terremo e vi terremo aggiornati proprio grazie al web – non dimentichiamoci che il 6 gennaio si ricomincia con Sampdoria-Cagliari. Una partita sulla carta abbordabile, considerando il ruolino di marcia dei rossoblù, non certo dei più entusiasmanti per usare un eufemismo.

Tuttavia è sempre meglio non dare nulla per scontato, perché la Serie A di quest’anno ci ha insegnato come i colpi di scena siano dietro l’angolo: pensate ad esempio alla sconfitta del Napoli contro lo Spezia oppure alla sconfitta del Milan contro il Napoli.

Non erano preventivabili, soprattutto osservando quanto fatto dalle squadre in campo, eppure è successo. E non a caso sappiamo tutte queste cose, perché grazie al web non abbiamo solo seguito la Samp ma anche le partite più importanti di A.