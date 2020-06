Pegli, riapre il circolo artistico La Saletta

Una mini-personale di quattro pittori

Ritorno alla vita per il Circolo Culturale Pegliese “La Saletta” che ha sede sul lungomare di Pegli, un Club che da sempre è aperto a tutti gli artisti, pittori, scultori, poeti ed a chiunque è portatore di espressioni artistiche.

Factotum del circolo il pittore Beppe Bonci, che ci riceve nei locali rinnovatissimi.

“Abbiamo riaperto lo scorso 3 giugno dopo tre mesi esatti dalla chiusura – spiega Bonci – una chiusura per il circolo molto sofferta; tra l’altro siamo stati i primi a dover chiudere e quasi gli ultimi ad avere il permesso di riaprire. Ci siamo subito rimboccati le maniche, attivati, organizzando una Mini-personale con quattro artisti”.

Non si perde quindi tempo e si parte subito, sabato 6 giugno, e ad esporre saranno gli artisti Mauro Mannucci, Laura Gelli, Luciana Parco e lo stesso Beppe Bonci; la mostra rimarrà aperta sino a giovedi 18 giugno, con orario !0-12 e 16.30-19.00.

“E’ naturalmente il primo piccolo passo per ricominciare tutte le nostre attività culturali – conferma Bonci – e se tutto andrà come pensiamo dal giorno 20 di questo mese seguirà la tradizionale “Collettiva del Mare”, nata anni fa quale stretto collegamento alla “Festa del mare” che da sempre vede in una domenica di luglio Pegli in festa”.

Intanto, nel momento della forzata chiusura i soci non sono rimasti con le mani in mano, ed hanno splendidamente rinnovati i locali.

“E non solo – dice soddisfatto Bonci – abbiamo anche creato una piccola biblioteca che contiamo di ingrandire nel tempo”.

-Altri programmi? “Sono lieto di confermare che domenica 12 luglio alcuni nostri soci saranno ospiti di Villa Pallavicini, dove dipingeranno dal vero “en plein air” le bellezze del parco. Insomma – conclude il Presidente de “La Saletta” – ci diamo nel nostro piccolo da fare per far apprezzare sempre più l’arte a chi ci segue ed a chi ci incontra er a prima volta”.

-Insomma, una altre importante punto di riferimento del pegliesi riprende vita. Per conoscere tutta l’attività del Centro basta consultare la già seguitissima pagina Facebook. Una pagina che ha permesso a “La saletta” di essere conosciuta ed apprezzata anche al di fuori della città di Genova.

Franco Ricciardi