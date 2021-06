Pd: no al trasloco della Città dei bambini e dei ragazzi dai Magazzini del cotone

“Di fronte alle notizie sul trasloco della Città dei bambini e dei ragazzi dai Magazzini del cotone, vogliamo ricordare l’impegno preso dalla giunta Bucci durante l’ultima sessione di bilancio, quando il consiglio comunale aveva approvato un ordine del giorno, presentato dal Gruppo PD, in cui si chiedevano garanzie per il mantenimento a Genova di questa realtà d’eccellenza e che il trasferimento della struttura non superasse i confini del Porto antico”.

Lo hanno dichiarato stamane i consiglieri comunali del Pd a Genova.

“Chiediamo quindi con forza – hanno aggiunto – il mantenimento di quanto stabilito e soprattutto che le attività della Città dei bambini e dei ragazzi riprendano al più presto, in un momento in cui, considerata la ripartenza dei flussi turistici dopo il blocco dovuto all’emergenza Covid-19, questa realtà si confermerebbe come un punto di eccellenza nell’offerta educativa e di intrattenimento sia per i genovesi che per i turisti, garantendo un servizio di qualità ed eccellenza che ci ha contraddistinto per molti anni e che non possiamo perdere”.