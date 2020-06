Paura ieri sera a Triora per il crollo del tetto di una casa abbandonata

Paura ieri sera, intorno alle 20.30, a Triora, dove si è sentito un forte boato in quanto è crollato il tetto di un’abitazione che si trova in via Poggio, nel centro storico, poco al di sotto della statua della Madonna di Lourdes.

La casa era abbandonata da anni e, considerata a rischio, era già sotto osservazione.

Al momento del crollo nessuna persona era nelle vicinanze dell’immobile e nessun’altra abitazione ha subito danni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed il sindaco Massimo Di Fazio.

L’intervento dei Vigili del fuoco di sanremo coadiuvati da quelli di Albenga, è terminato poco prima delle 2 di questa notte.

I pompieri hanno svolto tutte le verifiche del caso, nonostante la casa fosse abbandonata da anni, per stabilire con assoluta sicurezza che sotto la copertura crollata non ci fosse nessuno.

Per questo sono intervenute le unità cinofile provenienti da Albenga. Per fortuna non è stato trovato nessuno e la zona è stata recintata e messa in sicurezza.