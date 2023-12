Partorisce nella notte in autostrada, bimbo e mamma stanno bene

La mamma e il piccolo Edoardo stanno bene

Una donna di 28 anni dello Spezzino, in gravidanza a termine, si stava recando con i propri mezzi all’Ospedale Gaslini di Genova per far nascere il suo secondo figlio, quando si è fermata all’autogrill di Sestri Levante, sull’autostrada A12, per partorire.

Sono stati chiamati soccorsi e alle 2.30 il 118 di Lavagna, supportato dall’automedica Tango 1 e dalla Croce Verde di Sestri Levante, è giunto all’area di servizio Riviera Nord in A12 per assistere la donna.

Il neonato, chiamato Edoardo, è venuto al mondo ed è in buone condizioni di salute insieme alla sua mamma.

Entrambi sono stati trasferiti in codice rosso all’Ospedale di Lavagna, dove sono in condizioni di salute stabile.

Questo evento insolito si è concluso felicemente, garantendo la salute sia della mamma che del piccolo Edoardo, nato in circostanze particolari, ma fortunatamente senza complicazioni.