Partnerships pubblico privato: reperire risorse e sveltire il cambiamento

Partnerships* pubblico privato, per reperire risorse e accelerare il cambiamento.

Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, in qualità di consigliere delegato al bilancio di Città Metropolitana di Genova, ha promosso un incontro presso gli uffici dell’ente in piazzale Mazzini a Genova.

La riunione ha coinvolto gli uffici di Pianificazione Strategica e i responsabili di Municipia spa, specializzata nella gestione integrata dei servizi per gli enti locali.

Obiettivo:

Lavorare sulla ricerca di risorse economiche per supportare l’attuazione del Piano urbano della mobilità sostenibile, passare cioè alla progettazione esecutiva per rendere operativa la pianificazione del PUMS.

Che significa strumenti per accelerare la realizzazione delle opere. Municipia spa è un attore di rilievo a livello nazionale, collabora con le amministrazioni locali per realizzare i progetti e servizi innovativi che si autofinanziano nel tempo.

«L’obiettivo è lavorare per concretizzare i tanti progetti previsti dal Piano della mobilità sostenibile di Città Metropolitana e anche per quanto riguarda Recco, sull’ottimizzazione della circolazione cittadina, per un trasporto pubblico più funzionale, più agevoli collegamenti tra le diverse modalità di trasporto, come i parcheggi di interscambio nella zona della stazione ferroviaria.

Siamo quindi, come Città Metropolitana di Genova, impegnati a cercare finanziamenti statali ed europei, ma anche risorse provenienti dal partenariato pubblico-privato e da project financing per lo sviluppo del PUMS.

Iniziative che risultano essere sempre più efficaci per i Comuni e potrebbero costituire un’opportunità per la realizzazione del piano strategico volto a favorire la mobilità sostenibile nel territorio metropolitano.

Anche con tali strumenti, è possibile innovare». Ha dichiarato il sindaco, e consigliere delegato di Città Metropolitana di Genova, Gandolfo.

In breve, è possibile creare una sinergia tra enti pubblici e privati per contribuire al benessere dei cittadini e alla crescita sostenibile del territorio.

* Partnership è un rapporto di collaborazione tra due o più imprese finalizzato alla costituzione, alla gestione e alla realizzazione di un progetto comune. Il rapporto di partnership è indipendente dalle dimensioni dell’impresa e dalla loro anzianità di mercato. ABov