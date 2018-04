Partenze ponte 1° maggio, la situazione sulle autostrade liguri

Traffico sostenuto sulle autostrade della Liguria per le partenze per il ponte del 1° maggio. Complice il bel tempo quella di oggi è un’altra giornata all’insegna dei disagi e rallentamenti lungo le autostrade con turisti e residenti in direzione delle Riviere.

Così dopo l’incidente di questa mattina sulla A12, dove due motocilisti sono caduti per fortuna senza riportare gravi ferite, e i sette chilometri di coda itra Nervi e Recco, nel pomeriggio sono segnalati diverse problematiche in A7, A6, A10 e A12.

In particolare Autostrade per l’Italia segnala:

Ore 16.14. A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 132.8 in direzione Genova, coda in uscita alla barriera di Genova Ovest per traffico intenso.

Ore 15.27. A12 Genova-Livorno al Km 22.8 in direzione Rosignano, coda tra Genova est e Recco per traffico intenso.

Ore 15.18. A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 128.7 in direzione:Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso.

Ore 15:08. A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova, coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Ore 15.03. A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 128.7 in direzione Milano, coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso.

Ore 14.30. A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 45 in direzione Ventimiglia, code a tratti tra Arenzano e Bivio A10/Fine Complanare Savona per traffico intenso.

Il traffico in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/traffico.do