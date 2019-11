Parte la Genova Dance Sport Week all’RDS Stadium e al Tower Airport

Prende il via sabato prossimo la Genova Dance Sport Week. Sei eventi “mondiali” di Danza Sportiva in programma nel capoluogo ligure sotto l’egida di Federazione Italiana Danza Sportiva e Coni con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova. In totale, arriveranno a Genova circa 4000 atleti e 500 tecnici.

Sabato e domenica prossimi, all’RDS Stadium con orario 9-22 in entrambe le giornate, si svolgerà una tappa del circuito mondiale International Open dedicato alle Danze standard e latino americane e patrocinato dalla World DanceSport Federation (WDSF) e dalla Federazione Italiana Danza Sportiva con la partecipazione di World Dance Liguria, PromoDanza e Attività Sportive Confederate. Al via coppie in arrivo da 35 nazioni, comprese Australia, Cina, Giappone, Malaysia, Russia e Stati Uniti. Da segnalare, nelle danze latino-americane, la presenza dei campioni mondiali in carica, i russi Armen Tsaturyan e Svetlana Gudyno, i finalisti Andrey Gusev e Vera Bondareva, Edgard Elberts e Aleksandra Ruchkovska, i pluricampioni mondiali (professional division) Gabriele Goffredo e Anna Matus i campioni italiani assoluti Vito Coppola e Oona Oinas, i medagliati mondiali Vincenzo Mariniello e Sara Casini.

Nelle danze standard, fari puntati sui genovesi Daniel Buonarrivo e Anastasia Martynova (World Dance Liguria), campioni assoluti youth 2018 (bronzo Under 21 nel 2019), finalisti e vincitori di numerose competizioni internazionali. Daniel e Anastasia sono reduce da una vittoria internazionale a Praga nella categoria Under 21, successo importante per raggiungere il secondo posto nel ranking internazionale di categoria. Genova sarà una tappa di passaggio importante verso i Campionati Italiani Assoluti di gennaio e verso i Mondiali Under 21 in programma nel 2020 a Kistelek (Ungheria).

Sabato 9 novembre, al Tower Airport dalle 11 alle 20, si svolgerà di Coppa del Mondo “Boogie-Woogie” sotto l’egida della World Rock’n’Roll Confederation (WRRC) e della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) con atleti in arrivo da 15 nazioni suddivisi in tre categorie: Junior, Senior e Main Class. Da segnalare, per la città di Genova, la presenza della coppia junior formata dal quindicenne Axel Armijos e dalla sedicenne Jessica Masucci (Mash Up). I due ballerini entrano a far parte della Nazionale dopo il secondo posto ai Campionati Italiani Assoluti. “Balliamo insieme da 5 anni ma sabato, davanti ai nostri amici e alle nostre famiglie, sarà davvero un’emozione speciale per la quale ci siamo preparati moltissimo nelle ultime settimane”.