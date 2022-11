Park Tennis Genova: Uomini in A1 a Sassuolo, Donne in A2 in casa contro Ceriano

Quarta giornata di confronti nei campionati di A1 maschile e A2 femminile per le squadre del Park Tennis Genova. Gli uomini di capitan Tommaso Sanna sono attesi domenica dallo Sporting Club Sassuolo , le donne di capitan Giorgia Buchanan ospitano CT Ceriano,

Il Park guida la classifica del girone 1 di A1 maschile in virtù dei 7 punti conquistati nelle prime tre combattutissime sfide: vittorie interne contro Sassuolo e TC Prato, decise nei doppi (4-2), e pari infuocato in casa dei vicecampioni d’Italia del Vela Messina. Sassuolo è terza con 4 punti dopo aver ottenuto una vittoria contro Prato e un pareggio contro Messina nei due match interni.

“Sono parzialmente soddisfatto dell’andamento del girone d’andata – afferma capitan Sanna – Avrei certamente messo la firma alla vigilia per trovarmi primo con 7 punti al giro di boa ma certamente dispiace non aver espugnato Messina dopo essersi trovati sul 3-0. Ci sta e bisogna sempre guardare avanti come abbiamo fatto: martedì la squadra si è ben espressa nei doppi contro Prato, era fondamentale per guadagnare la testa. Ora ci attende un compito davvero arduo: Sassuolo gioca su una superficie molto rapida su cui è difficile adattarsi. Loro sono abituati e noi speriamo di riuscire di ottenere il massimo anche da questa trasferta”.

Il CT Ceriano è la corazzata del girone 1 dell’A2 Femminile in ragione dei quattro successi maturati contro Prato (3-1 in trasferta), Catania (4-0 in casa), Padova (3-1 in trasferta) e Bologna (3-1 in casa). Il Park affronta l’impegno casalinga sull’onda dell’entusiasmo per il netto 4-0 rifilato al Prato a domicilio.

“La nostra squadra ha guadagnato grande fiducia dopo essersi affermata in terra toscana e ha capito che, nonostante le difficoltà, può superare i problemi con grinta, determinazione e, in generale, la forza del gruppo – afferma capitan Buchanan – Domenica giochiamo contro una squadra molto forte e ostica: siamo pronte a vender cara la pelle con le nostre ragazze pronte a dare il massimo”.