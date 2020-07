Parco Aveto, visita alla Riserva Orientata delle Agoraie

Agosto inizia con tante nuove esperienze da vivere a Santo Stefano d’Aveto

Sabato 1 agosto gli istruttori della Scuola di Sci di Santo Stefano d’Aveto ci propongono un’escursione in MTB davvero straordinaria, un’opportunità unica che abbina l’uscita in bike alla visita alla Riserva Orientata delle Agoraie, preziosissimo presidio di biodiversità, normalmente non accessibile al pubblico (info e prenotazioni: tel. 338.6645512 – 393.9480991).

Domenica 2 agosto torniamo a Santo Stefano d’Aveto per un’escursione in compagnia delle Guide Meraviglie d’Aveto, che questa settimana ci propongono l’esplorazione di una zona ancora selvaggia, al Monte Ragola e al lago Bino (info e prenotazioni: tel. 349.644.6635)

Da non perdere, durante tutto il fine settimana, Arte è femmina, XVIII edizione della rassegna d’arte al femminile che si svolgerà presso il Parco degli Alpini di Santo Stefano d’Aveto e fino al 3 agosto la mostra fotografica collettiva “Il Mondo Delle Quattro Province” che si può visitare all’interno del Castello Malaspina Fieschi Doria.

Ricordiamo anche gli appuntamenti fissi con il Mercatino Agricolo della Val Graveglia, il Centro Estivo di S. Stefano d’Aveto, le possibilità di visita alla Miniera di Gambatesa e al Museo del Bosco.