Pallavolo – Rainbow Spezia in fuga?

La Spezia – Insiste nel cercare la fuga in testa alla classifica, in 1.a Divisione Territoriale del Levante ligure, la capolista Rainbow Spezia che (dopo il vittorioso recupero con l’ On Volley a Cogorno) raccoglie così 6 punti in pochi giorni battendo per 3-1 la Psm Rapallo al Palazzetto dello Sport di Vezzano Ligure. Fra le spezzine: la Cuffini e un po’ la Pugliese ad alzare, in diagonale capitan Zonca e talvolta la Guidi se no al centro, la Antiga centrale, di mano la Ciappei e l’ucraina Chernyshova in alternanza con la D’ Antonio; la Pilli libero.

Questo il tabellino della gara…

RAINBOW SP – PSM RAPALLO 3 – 1

SET: 25-21 / 25-11 / 21-25 / 25-15.

RAINBOW LA SPEZIA: Cuffini, Pugliese, Zonca, Antiga, Guidi, Ciappei, Chernyshova, D’ Antonio, libero Pilli; n.e. Grispo.

PSM RAPALLO GE: Landini, Daneri, Passarelli, Podda, Vaccaro, Viacava, Cuneo, Buresta.

ARBITRO: Sabato.