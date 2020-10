Pallavolo – Okay un Lunezia sempre più vicino al campionato

Pareggio nel “turno di ritorno” dell’allenamento congiunto che il Lunezia Volley ha sostenuto, dopo quello vittorioso per 3-1 a Sarzana, contro quell’ Oasi che milita a sua volta in Serie C: ma quella toscana e non quella ligure come il Lunezia.

A Viareggio difatti è terminata 2-2, essendosi le squadre accordate per giocare 4 set, con un altalenante 25-21 / 22-25 / 24-26 e 25-13.

Assenti (oltre alla Buccelli al centro) la Gorgoglione di banda e la Zanini in diagonale, è toccato soprattutto a capitan Marku trascinare la squadra a forza di schiacciate, assai supportata comunque in particolare dalla Brizzi in costruzione e da Giorgia Salvetti come libero.

Per il resto la Lupi opposto, la Mendoza, la Santagostino e la Santoni in mezzo, alla schiacciata la Orlandi e quella Greta Salvetti aggregata dall’ Under 17 ch’è stata una sorta di piacevolissima sorpresa; ad alzare s’è vista pure la Cuffini come da liberi la Soriani e la Tartaglia.

Ad ogni modo ecco i punteggi individuali delle biancoblu…

Brizzi 1, Cuffini 1, Lupi 6, Mendoza 3, Santagostino 8, santoni 2, Orlandi 2, Salvetti Greta 4.

Nella foto capitan Denisa Marku