Il Podenzana Volley riaccende i motori ed è pronto a ripartire per la nuova stagione, 2019/2020, con uno staff tecnico ampiamente rinnovato…ma che va nella direzione della continuità e del lavoro sin qui svolto.

Il presidente Claudio Baldassini e tutta la dirigenza colgono l’occasione per ringraziare i tecnici Franco Saccomani e Iuri Simoncini per i risultati ottenuti e il lavoro egregio fatto nella stagione 2018/19: in cui sono stati raggiunti i playoff in Serie D ligure femminile.

Arriva ora alla corte podenzanese quale neoallenatore Nicolò Caselli, patentato di 3.o Grado, figura preparata ed esperta a cui viene affidata la gestione tecnica di quella Prima squadra che si ripresenta ai nastri di partenza della D con rinnovate ambizioni.

Per quanto riguarda il Settore giovanile la società ha scelto Rodolfo Orsingher, altro personaggio con gran esperienza alle spalle, specied a livello appunto di “vivaio”; già al Podenzana in passato.

Venendo alla Scuola di Pallavolo e al Minivolley S3, ivi sale in cattedra quell’ Alessia Barbieri “smart coach” e allievo allenatore, nonché capitano della 1.a squadra.

Infine confermati nello staff pure Davide Cozzani e diversi altri collaboratori.

Nella foto Nicolò Caselli