Il Lunezia Volley stravince il derby col Podenzana Volley che il turno infrasettimanale gli riservava e chissà che non accarezzi la prospettiva di una fuga in vetta al Girone C della Serie C ligure femminile: le sarzanesi sono prime con l’Admo Lavagna che però ha giocato una partita in più.

Nel Lunezia ad alzare la Brizzi e un pochino pure la Evangelisti, opposto la Lupi, al centro la Santagostino e la Mendoza (un attimo anche la Buccelli) e di banda capitan Marku e la Gorgoglione; Zanini un po’ opposto e un po’ ala. La Tartaglia e soprattutto la Salvetti il libero.

Nel Podenzana capitan Barbieri alzatore con la Pinotti prima e Naomi Bartoli poi in diagonale, Bacchini e Allegretto centrali, di mano Francesca Leonardi e la Bado con Jessica Leonardi libero.

“Lunensi” ora attese a Santa Margherita Ligure dal Tigullio, sabato 13/3 alle ore 18.30, al Palasport di Santa Margherita Ligure. Coppia arbitrale tutta al femminile con Irene Parodi e Martina Auditore.

Biancoblu salvo sorprese al completo. Partenza alle ore 16. Tre vittorie per ora su altrettante gare, le ultime due per 3-0, ma coach Riccardo Giannini predica concentrazione allo spasimo…tanto più che ancora non si conosce la formula di svolgimento di quello che sarà il prosieguo di questa prima fase, per cui anche solo un set di più potrebbe essere importante.

<L’unica certezza – a proposito commenta il consigliere Ilvano Gazzoli – è che non ci saranno retrocessioni>.

Per la cronaca Podenzana-Casarza, in programma domenica 14, l’altra partita di questa 4.a giornata in programma.

Tabellino.

LUNEZIA VOLLEY – PODENZANA VOLLEY 3 – 0

SET: 25-13 / 25-8 / 25-17.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 2, Evangelisti 1, Lupi 16, Zanini 8, Santagostino 5, Mendoza 11, Micheloni 2, Buccelli 0, Marku 17, Gorgoglione 3, Salvetti e Tartagli liberi; n.e. Santoni e Orlandi. All. Giannini.

PODENZANA VOLLEY: Barbieri, Pinotti, Bartoli N., Bacchini, Allegretto, Leonardi F., Bado, Leonardi J. libero; n.e. Cesqui, Bambini, Musetti. All. Caselli.

ARBITRI: Centofanti e Ferri

Nella foto il centrale Elisa Mendoza