Pallavolo – Lunezia Volley inesorabile contro un gran Vgp

Sarzana – Un bel match, quello del Palabologna sarzanese, più equilibrato di quanto “score” non dica. Vgp davvero ostico per due set, poi nel terzo la ricezione del Lunezia è decollata, nonché ha ingranato una Gorgoglione partita molto piano: al che non c’è più stata storia…

Lunezia Volley con la Brizzi al palleggio (fugacemente entrata anche la Lazzarini) e la Lupi opposto, la Santagostino e la Buccelli centrali, capitan Marku e la Gorgoglione di banda dove ha fatto capolino pure la Bernardini; da libero la Fiorino a ricevere e la Salvetti in difesa. La Mendoza in panchina benché mezza indisposta.

Sestresi con la Piccardi in costruzione e la Nolaschi in diagonale, capitan Romano e A. De Martini al centro, la Carpintieri e la Esposito Corcione all’ala con la Landi libero. Si sono viste pure la Grattarola, la Brassesco, la Puccini e G. De Martini.

Questi infine gli altri incontri in programma nel turno…

A seguire poi gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure femminile, era la 16.a giornata e 3.a del girone di ritorno.

Albenga-Celle Varazze 1-3, Cffs Cogoleto-Subaru Olympia Voltri 3-0, Iglina Albisola-Admo Lavagna 3-0, Nuova Lega Pallavolo San Remo-Avis Casarza Ligure 3-2, Normac Genova-Grafiche Amadeo S. Remo 3-0, Tigullio Project-Volare Arenzano 3-1.

Infine di seguito la classifica che consegue.

Normac Genova punti 46, Lunezia Volley 44, Cffs Cogoleto 36, Vgp Sestri P. 31, Iglina Albisola 30, Celle Varazze 24, Tigullio Project 21, Albenga 20, Grafiche Amadeo San Remo 19, Admo Lavagna 17, Olympia Subaru Voltri 15, Nuova Lega Pallavolo S. Remo 14, Volare Arenzano 12, Avis Casarza 7.

Tabellino.

LUNEZIA VOLLEY – VGP SESTRI P. 3 – 0

Set: 25-23 in 25 minuti / 26-24 in 26 / 25-8 in 18.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 4, Lazzarini 0, Lupi 9, Santagostino 7, Buccelli 6, Marku 10, Gorgoglione 11, Bernardini 0, Fiorino e Salvetti liberi; n.e. Zanini, Mendoza, Spadone. All. Giannoni e Giannini.

VGP SESTRI PONENTE: Piccardi 2, Nolaschi 4, Romano 4, De Martini A. 0, Carpinteri 6, Esposito Corcione 2, De Martini G. 1, Grattarola 0, Brassesco 2, Puccini 0, Landi libero; n.e. Tabbi e Travalia. All. Delucchi.

ARBITRI: Centofanti e Sabato.