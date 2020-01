Pallavolo – Laghezza Sp sconfitto a domicilio dal Pontedera

La Spezia – Sconfitta grave per il Laghezza Spezia, quella (peraltro molto netta) contro una Lupiestintori Pontedera che appare una diretta concorrente nella lotta per la permanenza nella Serie B maschile nazionale, oltretutto in casa. Ad ogni modo, per un paio di punti, biancazzurri tuttora fuori dalla zona-retrocessione.

Nel Laghezza per la cronaca: al palleggio Martinelli con prima Tagliatti e poi Calosi opposto, De Rosa e capitan Moscarella al centro dove si sono visti pure Nannini e Lambruschi, di banda Lanzoni e Facchini; Briata libero…fugacemente Lanzoni ha fatto anche l’opposto quando all’ala è entrato per un po’ un Cerquetti magari ancora a mezzo servizio.

I toscani da parte loro hanno giocato al Palamariotti spezzino con Lazzeroni in costruzione e il formidabile olandese Hendricks in diagonale, Lusori e Coletti centrali, di mano Lumini e Grassini con Taliani libero.

Questa infine quella che è oggi la classifica nel Girone D:

Sama Portomaggiore Fe punti 34, Geetit Bologna 28, Ermgroup San Giustino Pe e Arno Pisa 27, Sir Safety Monini Spoleto e Querzoli Forlì 23, Trading Zephyr S. Stefano 21, Krifi Caffè 4 Torri Ferrara e Lupiestintori Pontedera 17, Volley Laghezza Spezia 12, Titan Services S. Marino 10, Energiafluida Cesena 6, Jobitalia Città di Castello Pg 5, Monteluce Promovideo Perugia 1.

Tabellino.

LAGHEZZA SP–LUPIESTINTORI PONTEDERA 0-3

Set: 25-27 / 21-25 / 16-25.

VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Martinelli 3, Tagliatti 2, Calosi 2, Nannini 7, De Rosa 2, Lambruschi 0, Moscarella 2, Lanzoni 13, Facchini 9, Cerquetti 0, Briata libero; n.e. Figini, Fregoso, Ruiu. All. Cecchi.

LUPIESTINTORI PONTEDERA: Lazzeroni 2, Hendricks 21, Coletti 11, Lusori 10, Grassini 6, Lumini 6, Puccetti 0, Tamburo 0, Taliani libero; n.e. Ferretti, Pantani, Fruet. All. Sansonetti.

ARBITRO: Carbone e Vilardo.

Nella foto mister Andrea Cecchi durante il match