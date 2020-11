Pallavolo – La Zephyr presenta il “martello” Federico Gori

Santo Stefano – La Zephyr Trading Valdimagra non manca un allenamento che uno, pur col rispetto di tutti i protocolli al Palaconti santostefanese, attende il possibile avvio del campionato di Serie B a Gennaio…e nel frattempo si rinforza con un altro schiacciatore.

Dopo un paio d’anni di beach-volley torna difatti alla pallavolo vera e propria, appunto approdando appunto alla Zephyr Trading, la banda Federico Gori (mancino dotato di gran elevazione): alle spalle già una discreta esperienza in B, al Fucecchio nella stagione sportiva 2017/18, fra B1 e C in precedenza a Santa Croce sull’ Arno e ancor prima in B1 in quel Cus Pisa nel cui “vivaio” è cresciuto. Si tratta infatti di un pisano classe 1997, oggi residente a Marina di Pisa, di lui l’allenatore rossoblù Andrea Marselli sostiene…

<Gori è un giovane assai interessante e di prospettiva, anche se il fatto che abbia lasciato il parquet giovanissimo per la sabbia gli impone ora di riadattarsi, occorre dunque riprendere il percorso di crescita. Ad ogni modo i margini ci sono tutti e li tireremo fuori insieme. Nel frattempo Federico s’è integrato al volo in un gruppo che l’ha accolto con entusiasmo e io penso che da noi possa dare una grossa mano>.

Nella foto Federico Gori