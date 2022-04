Pallavolo – La B1 o meno in una sera

La Spezia – Ci siamo. Comunque vada, dal Palamariotti usciranno un vincitore e un rimandato, sulla base del risultato sul parquet. L’ Ambra Cavallini Pontedera può anche disfarsi di quel miglior quoziente-set (rispetto alla co-capolista Matec) che ne fa la vera capolista, perché se vince il confronto diretto con le spezzine in Serie B1 ci sale poiché sarà rimasta in vetta da sola, se perde quel quoziente lascia il tempo che trova.

Specularmente, la Matec Group Spezia se vince ascende in B1 al di là dei quozienti-set, se perde deve accontentarsi dei playoff e non per via dei set; bensì perché si ritrova seconda.

Così va il volley. La sorte ha voluto che all’ultima giornata della “regular season” si ritrovassero di fronte, separate da una rete, proprio le due squadre a pari punti al comando della classifica: nel Girone I della Serie B2 femminile nazionale.

L’appuntamento è alle ore 18 di sabato 30/4, arbitri Giada Alessandra Fiori e Wilmer Giuseppe Cannas, più esattamente si tratta del recupero della 15.a giornata…a suo tempo “saltata” per via della pandemia. Bianconere salvo soprese al completo.