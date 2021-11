Pallavolo – Impegnativa trasferta per la Matec Sp

Domenica 7/11 la Matec Group Spezia parte dal Palamariotti nel primo pomeriggio, essendo impegnata a Pontedera alle ore 18, contro quell’ Ambra Cavallini che ha appena compiuto l’impresa di vincere (sebbene al quinto set) in casa di quell’ Azzurra San Casciano che era prima in classifica: detta così le spezzine, se adesso sono sole al comando nel Girone I della Serie B2 nazionale femminile, dovrebbero ringraziare le avversarie di domenica; che invece paiono compagine di ottime prospettive nonché ambizioni…

<Sarà emozionante – commenta al riguardo la banda Beatrice Roni protagonista nel successo per 3-0 in casa sulla Nottolini Lucca – ritrovare diverse ragazze che conosco fra le avversarie, come lo è stato in occasione della vittoria sulla Nottolini, la mia ex squadra. Ma al di là di queste considerazioni, estrema concentrazione ci si raccomanda, contro un’ Ambra Cavallini che s’annuncia davvero ostica>.

Si gioca per la 4.a giornata al Palazzetto dello Sport pontederese, tandem arbitrale tutto al femminile, con Silvia Bianchini e Gloria Salvati.

Buona nuova intanto dal fronte degli arrivi, poiché dopo circa un anno d’assenza rientra nei ranghi bianconeri la banda Francesca D’ Ambrosio, carrarese scuola Robur Massa da qualche anno al Centro Volley Spezia.

Nella foto un recentissimo allenamento