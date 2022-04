Pallavolo – Il Lunezia spera ancora

Sarzana – Il Lunezia Volley torna da Borgo a Buggiano con un punto che lascia vive le sue speranze, ancorché non cospicue, di permanenza in Serie B2 femminile nazionale. Ad ogni modo le sarzanesi appaiono tutt’altro che rassegnate al peggio, basti guardare come due volte abbiano rimontato lo svantaggio di un set, con particolare attenzione al punteggio della seconda frazione (più sfortunato il tie-break pure risoltosi sul filo di lana…).

Per la cronaca “lunensi” con la Brizzi e la Evangelisti al palleggio e la Lupi opposto, la Nicolini e la Micheloni al centro dove s’è vista pure la Buccelli, capitan Marku e la Gorgohlione di banda ove è apparsa anche la Zanini; libero la Fiorino e la Orlandi.

Infine questi gli altri risultati in quello che, nel Girone I, era il recupero della 12.a giornata “saltata” a suo tempo per colpa della pandemia: Ambra Cavallini Pontedera Pi-Corbinelli Montespertoli Fi 1-3, Baia Marinaio Cecina Li-Ariete Prato 3-1, Nottolini Under 18 Lucca-Pallavolo Scandicci Fi 3-1, Ricami Fenice Pistoia-Azzurra San Casciano Fi rinviata e Timenet Empoli-Matec Group Spezia 3-0.

Per concludere Lunezia atteso mercoledì 6/4 dal recupero con la Ricami Fenice a Pistoia.

Tabellino.

FLORA BUGGIANO – LUNEZIA VOLLEY 3 – 2

SET: 25-19 / 26-28 / 25-19 / 20-25 / 15-13.

FLORA BUGGIANO: Bettaccini 11, Frediani 15, Iacopini 0, Grosso 2, Paperini 0, Goretti 2, Becucci 0, Falsini 15, Maccioni 0, Fenili 21, Innocenti 0, liberi Mostardini e Del Rosso.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 3, Evangelisti 0, Lupi 12, Micheloni 3, Buccelli 0, Nicolini 18, Marku 19, Gorgoglione 15, Zanini 6, liberi Fiorino e Orlandi; n.e. Fusani e Santagostino.

ARBITRI: Pulcini e Falaschi.

Nella foto, il presidente del Lunezia, Massimo Magnavacca