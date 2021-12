Moto, ghiaccio e chiodi: team genovese all’Ice Trophy

L’inverno è un periodo poco adatto all’andare in moto. Eppure, esistono anche competizioni in grado di coniugare la stagione fredda con la passione per le due ruote.

Una di queste si chiama “Ice Trophy”, ed è appunto una gara in fuoristrada su piste innevate e ghiacciate, disputata in sella ad una moto da enduro dotata di gomme chiodate.

L’edizione targata 2020, viste le note difficoltà dello scorso anno, viene spostata in avanti fino a febbraio 2021, quando mancano però le condizioni di temperatura ideale, ovvero molto basse.

Appuntamento quindi rimandato a dicembre 2021 con termine gare nel febbraio del prossimo anno.

Alla prossima edizione prenderà parte un team che, dalla costa ligure, si dirigerà verso la Valle d’Aosta per far mordere la neve dalle gomme chiodate della Honda CRF 250.

Una squadra particolare, in quanto si tratta del primo equipaggio totalmente femminile che parteciperà al gelido campionato.

Questo si articola su quattro gare tra i circuiti di Crevacol (AO) e Pragelato (TO), dove le due ruote artigliate si sfideranno in gare simili al flat track (circuiti piatti in terra battuta) con la guida tipicamente di traverso sulla neve e sul ghiaccio.

Le due rider sono volti noti del motociclismo ligure e nazionale e sono rispettivamente Fiamma Guerra e Giorgia Bonora, portacolori del team “Zenagirls” attivo sia nelle competizioni che in ambito turistico, con il supporto dell’Associazione “Benzena”, anche questa operativa all’ombra della Lanterna.

“Sono stata invitata lo scorso anno all’ultima gara di febbraio”, spiega Fiamma Guerra, “purtroppo questa non è stata disputata per la temperatura troppo alta. Gli amici piloti mi hanno preso in giro perché, visto il mio nome, all’arrivo di Fiamma la neve si è sciolta… Quindi è stato tutto rimandato all’inverno seguente”.

Si apre con questa battuta il nostro incontro con la rider ligure che racconta con ironia il suo approccio a questa disciplina. L’idea di correre sul ghiaccio diventa a poco a poco una nuova sfida a cogliere, avendo lei già grande esperienza in fuoristrada, avendo partecipato a “Chica Loca”, la gara di enduro disputata in Oman lo scorso anno.

Ecco quindi l’idea di creare un team “ad hoc” per disputare il campionato sottozero, cerando un’altra ragazza pronta ad indossare casco e stivali da fuoristrada.

Accanto a Fiamma arriva allora Giorgia Bonora, anche lei appassionata di fuoristrada a due ruote grazie alla passione di papà, che affina la propria tecnica in vari corsi di guida ed oggi è pronta a sfidare con la sua collega, il ghiaccio la neve e gli altri avversari.

“Pur avendo corso in fuoristrada, non ho mai disputato le gare sul ghiaccio”, ci spiega, “ma la mia voglia di provare questa nuova esperienza è talmente tanta che sono prontissima a mettermi in gioco”. Le due ragazze si stanno infatti preparando sia dal punto di vista atletico che per quanto concerne la guida e il loro entusiasmo è tale che, indipendentemente dal risultato, già la partecipazione ad un evento così particolare, è di per sé un successo. Appuntamento allora per il 19 dicembre a Crevacol per la prima delle sfide.

Dal mare ai monti, siamo tutti pronti a tifare il team “Zenagirls”. Roberto Polleri (foto di Silvia Vento)