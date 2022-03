Pallavolo – Che Matec nel recupero con l’Azzurra

La Spezia – Al Palamariotti spezzino, la vittoria della Matec Spezia non fa una grinza, benché tutti e tre i set siano stati altalenanti nello “score” e almeno due si siano risolti sul filo di lana. Il successo consente alle bianconere d’allontanare in classifica la stessa Azzurra S. Casciano e agganciare in vetta, al Girone I della Serie B2 femminile nazionale, l’ Ambra Cavallini Pontedera: seppur il quoziente-set assegni per ora a quest’ultima la promozione e alle Matec i playoff.

Per la cronaca padrone di casa con la Pieroni al palleggio e la Chini opposto, la Mutti e capitan Leri al centro dove s’è vita un paio di volte pure la Gianardi, la Roni e la Fusani di banda dov’è comparsa più d’una volta la medesima D’ Ambrosio (libero la Pilli).

Ospiti con la Neri ad alzare e la Vittorini in diagonale, la Crotoli e la Galli centrali con la Giuntini libero, all’ala la Torrini e la Saletti; in costruzione la Bonini ha rilevato un paio di volte la Neri…e in attacco è entrata più d’una volta la Masini.

Tabellino.

MATEC SP – AZZURRA S. CASCIANO 3 – 0

SET: 25-19 in 23 minuti / 26-24 in 27 / 25-23 in 28.

MATEC GROUP SPEZIA: Pieroni 1, Chini 13, Leri 3, Gianardi 0, Mutti 14, Fusani 12, D’ Ambrosio 0, Roni 17, libero Pilli; n.e. Mariani, Bello, Fiori, Cazzetta. All. Damiani; vice Ferraro.

AZZURRA SAN CASCIANO FI: Neri 2, Bonini 0, Vittorini 16, Crotoli 5, Galli 6, Torrini 6, Masini 1, Saletti 19, libero Giuntini; n.e. Padovan, Bon, Svelti, Starnini. All. Vannini; vice Rovai.

ARBITRI: Bosio e Re.