Pallavolo – Al via a Genova il Podenzana Tresana

Podenzana – Podenzana Tresana Volley all’esordio in campionato, quello regionale di Serie C femminile ligure, sabato prossimo 23/10 al PalaMaragliano di Genova (presso il centro sportivo “Prato”) contro la Normac Ge. Ore 17.30. Arbitri Roberto Venzano e Martina Auditore.

Le rossoblù vi si avvicinano sotto il buon auspicio del risultato dell’ultimo allenamento congiunto, stravinto a Barbarasco sul Futura Ceparana, in cui mister Lorenzo Giannoni ha schierato: la Torrini in alternanza con la Deste al palleggio e la Pinotti in diagonale, al centro la Giovanelli e la Bacchini, “martelli” la Protopapa e la Benvenuti in avvicendamento con la Briglia che però ha giocato soprattutto opposto; da libero si sono date il cambio la Carmassi e la Rocca. Per la cronaca erano assenti le centrali Allegretto e Bertolini, la banda-opposto Bartoli e le due Leonardi, lo schiacciatore e capitano Francesca e il libero Jessica.

A seguire, il “tabellino”, premesso che le due squadre avevano concordato di giocare comunque 4 set…

PODENZANA TRESANA – FUTURA CEPARANA 4 – 0

SET: 25-22 in 23 minuti / 25-11 in 18 / 25-20 in 20 / 25-23 in 22.

PODENZANA TRESANA: Torrini 4, Deste 2, Pinotti 6, Bacchini 7, Benvenuti 9, Giovanelli 10, Protopapa 7, Briglia 12, liberi Carmassi e Rocca. All. Giannoni.

FUTURA CEPARANA: D’ Ascoli, Morghen, Paita, Battistini, Simonelli, Barletta, Benedetti, Galli, Giampietri. All. Simoncini.

Nela foto il presidente Claudio Baldassini e la fisioterapista Sabrina Arrigoni