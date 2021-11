Pallanuoto, sesta di A1M: ancora in vetta Recco e Ortigia

Si gioca la sesta giornata della serie A1 maschile. Recco ed Ortigia si confermano al comando della classifica.

Con un gol di Rossi a novanta secondi dalla conclusione l’Ortigia passa 10-9 a casa della Rari Nantes Savona e allunga la serie di vittorie. I biancoverdi conducono 8-5 nel terzo tempo; i liguri riequilibrano il punteggio con i gol in sequenza di Rizzo, Iocchi Gratta e Fondelli (8-8). Dopo il botta e risposta tra Rossi e Campopiano (9-9), è lo stesso Rossi quasi all’ultimo respiro del match a regalare i tre punti ai siciliani.

A Trieste la Pro Recco passa 19-9. Partita subito in discesa per i campioni d’Europa (avanti 11-3 a metà gara) che infliggono alla Pallanuoto Trieste il primo stop della stagione. Tre punti pesantissimi in chiave playoff scudetto quelli ottenuti dal Recco contro i giuliani che soltanto due settimane fa avevano battuto i campioni d’Italia della AN Brescia. Best scorer l’ungherese mancino Zalanki con 7 gol.

Sale al terzo posto il Brescia che vince facile al Foro Italico con la Roma Nuoto 14-8 e scavalca proprio Trieste. Gara corretta, nessun giocatore espulso per tre falli. Di Somma fa tripletta per i lombardi, la Roma non sfigura davanti ai campioni d’Italia.

Al quarto posto la Telimar Palermo raggiunge la Pallanuoto Trieste e quota 13. I ragazzi di Gu Baldineti vincono alla comunale di Anzio 12-10. La Waterpolis regge il confronto, 8-8 dopo 23 minuti di gioco, poi Palermo piazza il break di 3-0 che si rivelerà decisivo: Irving in chiusura di terzo tempo e Occhione con la doppietta nel quarto segnano il solco. Pesano i 4 gol di Vlahovic.

Parità, 11-11, alla “Francesco Scuderi” tra Nuoto Catania e Posillipo. Super rimonta dei siciliani nel quarto tempo: 4-0 in tre minuti e mezzo che sorprende i partenopei, che rischiano anche il ko clamoroso. Posillipo costruisce il vantaggio nella fase centrale della gara (Di Martire con la tripletta e Julian Lanfranco con la doppietta sembravano aver chiuso il match alla fine del terzo periodo) e Catania ha il merito di restare in partita e sfruttare i quattro minuti di black out ospite.Due gol a uomini pari e due in superiorità; decide Eskert quando mancano ancora 4’27” da giocare.

La Rari Nantes Salerno si conferma una delle sorprese di questo inizio di campionato e vince di misura in casa della Iren Genova Quinto. Ravina porta i biancorossi avanti 6-4 in apertura di ultimo tempo. I liguri si spengono e i campani crescono: Gluhaic e Tomasic timbrano il 6-6. Il rigore di Cuccovillo da due minuti e mezzo dalla conclusione vale il definitivo 7-6.

Al termine di un match carico di emozioni la Waterpolo Milano Metanopoli sconfigge 13-11 la Lazio Nuoto e cancella lo zero in classifica. Biancocelesti in palla nella prima parte di gara e avanti 8-6 dopo due tempi. Poi crescono i meneghini che ribaltano il punteggio con la doppietta di Lanzoni e gli squilli di Novara e Mattiello (10-8); e successivamente scappano con il mini break firmato da Kasum e Mattiello per il determinante 13-10 a cinque minuti dalla fine.

Risultati della 6^ giornata

RN Savona-CC Ortigia 9-10

ADR Nuoto Catania-CN Posillipo 11-11

Pallanuoto Trieste-Pro Recco N e PN 9-19

Roma Nuoto-AN Brescia 8-14

Anzio Waterpolis-Telimar 10-12

Iren Genova Quinto-RN Salerno 6-7

WP Milano Metanopoli-Lazio Nuoto 13-11