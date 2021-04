Pallanuoto, recuperi nel week end dei campionati di A1M

Il week end del 1 maggio è l’occasione per recuperare alcune partite rinviate e aggiornare le classifiche dei campionati.

In programma, insieme alla quinta giornata dei preliminay round di A1 maschile e la sesta dei play out, anche tre recuperi dei preliminay round scudetto di A1 femminile.

Preliminary round. Finisce in parità 9-9 il match tra CC Ortigia e RN Savona, trasmesso in diretta su Waterpolo Channel. Più rimpianti da parte dei biancoverdi che si portano avanti 6-3 con Ferrero in apertura di terza frazione; poi la veemente reazione dei biancorossi che riequilibrano il punteggio con gli squilli di Vuskovic, Rizzo e Molina Rios che strappa applausi con una girata al volo che vale il 6-6. Successivamente tre botta e risposta, quello tra Rossi e Rizzo negli ultimi trenta secondi di gara fissa il definitivo 9-9.

Play out. Sussulto salvezza della Lazio Nuoto che domina 13-6 la Rari Nantes Florentia. Match mai in discussione con i biancocelesti che blindano la porta di Soro per dodici minuti e si portano sul determinante 6-0 con i gol di Bobbi, Caponero, Colosimo e i due di Leporale autore di una quaterna. I gigliati, raggiunti a quota tre punti in classifica nel girone G proprio dalla Lazio, pagano il 3 su 13 in superiorità numerica.

Serie A1 M

Preliminay round – girone E – 5^ giornata

Pro Recco-Telimar Palermo in svolgimento

Pallanuoto Trieste-CN Posillipo, 1 maggio ore 13.30

Arbitri: L. Bianco e Pinato

Preliminary round – girone F – 5^ giornata

CC Ortigia-RN Savona 9-9 – trasmessa su Waterpolo Channel

AN Brescia-RN Salerno. 30 aprile ore 19.30

Arbitri: D. Bianco e Ferrari

Play out – girone G – 6^ giornata

Lazio Nuoto-RN Florentia 13-6

Arbitri: Brasiliano e Gomez

San Donato Metanopoli-Iren Genova Quinto, 30 aprile ore 19.00

Arbitri: Colombo e Ricciotti

Serie A1 F

Preliminay round scudetto – girone C – recuperi

Lifebrain SIS Roma-CSS Verona, 30 aprile ore 18.00

Arbitri: Collantoni e Pascucci

RN Florentia-Bogliasco 1951, 30 aprile ore 20.00

Arbitri: Guarracino e Braghini

L’Ekipe Orizzonte-CSS Verona, 1 maggio ore 15.30

Arbitri: Centineo e Lo Dico

L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova, 5 maggio ore 14.30

Serie A2 M

Girone nord est – recupero 6^ giornata

De Akker Team-Plebiscito Padova, 30 aprile ore 20.30

Arbitri: Lombardo e Pagani Lambri

Girone sud – recupero 7^ giornata

MMG Nuoto Catania-CUS Unime, 30 aprile ore 19.30

Arbitri: Schiavo e Magnesia