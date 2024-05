Si tratta di un 18enne e di un 20enne che si erano spacciati per appartenenti alle Forze dell’ordine e si erano fatti consegnare gioielli e denaro

La Polizia in due distinte operazioni ha denunciato due persone “non dimoranti a Genova” di 18 e 20 anni per truffa aggravata a danno di persone anziane.

I responsabili della Questura di Genova non hanno fornito le generalità, né la nazionalità degli arrestati.

Le vittime sono state raggirate a Chiavari nello scorso mese di marzo con l’ormai noto metodo del finto appartenente alle Forze dell’Ordine che le ha invitate a consegnare denaro o gioielli ad un incaricato per non far passare dei problemi giudiziari ai rispettivi figli coinvolti in un incidente stradale.

I due anziani sono cascati nel raggiro e hanno consegnato il primo la cifra di 15mila euro in gioielli, mentre il secondo 5mila euro in denaro contante.

L’identificazione dei due malviventi è stata resa possibile grazie agli agenti delle Volanti che hanno effettuato il primo immediato intervento e alla successiva attività della squadra investigativa del Commissariato di Chiavari, che ha successivamente avviato le indagini.

Dall’inizio dell’anno gli uomini del Commissariato di Chiavari, hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria numerosi responsabili di truffe, furti e borseggi commessi a danno di persone anziane, anche grazie al supporto delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale.

Ad affiancare l’attività investigativa, i poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno messo in campo un’’assidua attività di informazione diretta alle possibili vittime di truffe e raggiri.