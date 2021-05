Pallanuoto, il programma dei campionati nel week end

L’ultimo turno dei preliminay round di A1 maschile e il settimo dei play out, l’ultimo dei preliminay round scudetto di A1 femminile e del final round e la penultima giornata dei quattro gironi della serie A2 maschile.

Il programma del week end della pallanuoto, che coinvolge anche la serie B con quattro recuperi sabato e la serie A2 femminile domenica, tiene tutti impegnati. L’attenzione è rivolta subito alla partita di questa sera, vinta dalla RN Savona sulla RN Salerno per 11-9 con la squadra di Angelini che blinda il secondo posto e le semifinali scudetto contro la Pro Recco. Basta il 3 a 1 del primo parziale, firmato Molina Rios, Bruni e Iocchi Gratta, a sancire la vittoria finale dei liguri, poi tre tempi chiusi in pareggio. Nei due minuti finali gli ospiti provano il tutto per tutto arrivando al -1, ma il rigore realizzato da Rizzo a 4 secondi dalla sirena chiude i giochi. Nell’altro girone dei preliminay round maschili (E) è sospesa la gara di Napoli tra CN Posillipo e Telimar in seguito alla positività al Covid-19 riscontrata ad alcuni componenti del gruppo squadra del Posillipo (la partita si sarebbe dovuta disputare sabato alle 15). L’altra semifinale scudetto sarà tra AN Brescia e Telimar Palermo a prescindere dai risultati.

Nel campionato di A1 femminile è già decisa la classifica dei preliminay round scudetto con il Plebiscito Padova certo del primo posto avendo tre punti più de L’Ekipe Orizzonte e gli incontri diretti favorevoli. La squadra di Posterivo sabato pomeriggio alle 14 riceve il CSS Verona, utlimo con un punto, che ha avviato il nuovo progetto insieme all’ex commissario tecnico del Setterosa Paolo Zizza. Alla “Scuderi” di Catania alle 16, si ripropone la finale di Coppa Italia del 9 aprile scorso al Polo Acquaitico Frecciarossa di Ostia tra L’Ekipe Orizzonte e la Lifebrain SIS Roma: il mese scorso vinsero le catanesi 6-5 (oggi seconde con 10 punti) con le giallorosse protagoniste di una rimonta nella seconda metà di gara. Le romane sono terze a quota 4. Tutto già quasi definito anche nel final round, sebbene sia rimasta una partita da recuperare (Bogliasco-Trieste rinviata a data da destinarsi), dove non sono previste retrocessioni.

SOSPESA CN Posillipo-Telimar. A causa dell’esito dei tamponi, come disposto dalle “Misure integrative disicurezza per la riduzione del rischio di coniagio di COVID-19” della Federazione Italiana Nuoto, in seguito alla comunicazione della società CN Posillipo, si dispone la sospensione dell’incontro CN Posillipo-Telimar, previsto sabato 8 maggio alle ore 15.00 presso la piscina F. Scandone a Napoli.

Serie A1 M

Preliminary round – girone E – 6^ giornata

CN Posillipo-Telimar Palermo SOSPESA

Pro Recco-Pallanuoto Trieste, 8 maggio ore 16.30

Arbitri Pinato e Braghni

Preliminary round – girone F – 6^ giornata

RN Savona-RN Nuoto Salerno 11-9

AN Brescia-CC Ortigia, 8 maggio ore 15.30

Arbitri Paoletti e Frauenfelder

Play out – girone C – 7^ giornata

Roma Nuoto-San Donato Metanopoli, 8 maggio ore 15.00

Arbitri Schiavo e Lo Dico

Iren Genova Quinto-Lazio Nuoto, 8 maggio ore 16.00

Arbutri Centineo e Carmignani

Serie A1 F

Preliminary round – girone C – 6^ giornata

Plebiscito Padova-CSS Verona, 8 maggio ore 14.00

Arbitri L. Bianco e Ferrari

L’Ekipe Orizzonte-Lifebrain SIS Roma, 8 maggio ore 16.00

Arbitri Calabrò e Piano

Final round – girone D – 6^ giornata

Vela Nuoto Ancona-Pallanuoto Trieste, 8 maggio ore 14.30

Arbitri Barletta e Alfi

Bogliasco 1951-RN Florentia, 8 maggio ore 15.00

Arbitri Savarese e Taccini

Serie A2 – sabato 8 maggio – 9^ giornata

Girone Nord Ovest

RN Arenzano-Lavagna 90, ore 17.30

Arbitri Brasiliano e Cavallini

Spazio RN Camogli-Bogliasco 1951, ore 18.00

Arbitri Sponza e Fusco

Crocera Stadium-Sportiva Sturla, ore 18.15

Arbitri D. Bianco e Romolini

Girone Nord Est

De Akker Team-Reale Mutua Torino 81 Iren, ore 15.00

Arbitri Pascucci e Petraglia

Plebiscito Padova-Brescia Waterpolo, ore 16.00

Arbitri Bensaia e Rotunno

RN Sori-Como Nuoto Recoaro, ore 20.30

Arbitri Baretta e Scappini

Girone Centro

SC Tuscolano Pallanuoto-NC Civitavecchia, ore 16.30

Arbitri Rotondano e Guarracino

Roma Vis Nova Pallanuoto-Vela Nuoto Ancona, ore 17.00

Arbitri Castagnola e De Girolamo

Pallanuoto Anzio-Roma 2007 Arvalia RINVIATA

Girone Sud

Copral Muri Antichi-RN Arechi, ore 12.00

Arbitri Dantoni e Scillato

DMG Nuoto Catania-CC Napoli, ore 14.00

Arbitri Rocciotti e Boccia

CUS Unime-Acquachiara Ati 2000 RINVIATA