La Champions League manca dal 2015, un’eternità per il club che ne ha collezionate più di tutte. L’assalto per riportare in Liguria la coppa più ambita è già scattato.

La Pro Recco fresca vincitrice dello Scudetto è in partenza per Hannover: qui, giovedì alle 19 in diretta su Sky Sport Arena, comincerà il suo percorso nella Final 8. Il primo gradino, nei quarti di finale, sarà proprio la squadra padrona di casa, organizzatrice dell’evento e qualificata di diritto. Doppio ostacolo dunque, tecnico e ambientale, per i ragazzi di Rudic: “Arriviamo da due giorni di allenamento con la Sport Management, sedute intense insieme ad un’ottima formazione – afferma Francesco Di Fulvio – sono certo che ci aiuteranno ad arrivare in Germania ancor più pronti per centrare l’ultimo obiettivo, il più importante. La Waspo Hannover – prosegue il numero 2 – è una buona squadra, è stata sfortunata nel girone ma ha comunque fatto risultati positivi contro Olympiacos e Szolnok: ci metteranno in difficoltà, tenendo conto anche che hanno il fattore campo dalla loro parte. Guardando oltre, per la vittoria finale ci sono tante squadre attrezzate, penso allo Jug e all’Olympiacos campione in carica: sarà una Final 8 come non si è mai vista”.