Pallanuoto – Derby regionale per il Lerici

Lerici – Sconfitto, ma a testa alta dalla capolista Civitavecchia, il Lerici Sport cerca sabato 10/2 la riscossa in un altro big match, peraltro un derby regionale: alle ore 15 infatti ospita alla “Mori” spezzina il Rapallo Nuoto, altro “nome” el Girone 2 della Serie B maschile nazionale di pallanuoto, in quella che è la penultima gara del girone di andata del campionato. Il match, arbitro Rondoni, vedrà di fronte i padroni di casa slittati in terza posizione (con la sconfitta) in Lazio a quota 15…e gli ospiti, appena un gradino più sotto, con due punti in meno.

Coach Andrea Sellaroli dovrà fare a meno di Nicolò Gatti, squalificato e forse pure di capitano Riccardo Virdis, in forse a causa della febbre. Partita che si annuncia interessante; anche perché i rapallini sono noti per il gioco veloce e aggressivo.