Pallanuoto, da oggi Final Eight di Coppa Italia

Stadio del Nuoto di Bari, un anno dopo. La Coppa Italia maschile si assegna di nuovo qui. Da venerdì 8 a domenica 10 marzo c’è la Final Eight di Coppa Italia di pallanuoto.

Il 4 marzo del 2018 vinse la Pro Recco battendo il Brescia in finale 7-5 e conquistando il trofeo nazionale per la 13esima volta e sesta consecutiva. Recco e Brescia si sono affrontate nelle ultime cinque finali ed anche quest’anno partono favorite. Ma la strada è lunga e tra le pretendenti più accreditate c’è anche lo Sport Management che si è qualificato grazie al successo nel gruppo A centrando tre vittorie in altrettante partite. I Mastini lo scorso anno vinsero la finale per il terzo posto superando la Canottieri Napoli 15-7.

Si comincia dai quarti, in programma domani pomeriggio a partire dalle ore 15 e tutti trasmessi in diretta straming sul canale tematico Waterpolo Channel con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione. Le semifinali di sabato pomeriggio e la finale per il primo posto di domenica alle ore 16.00 saranno trasmesse in diretta su RaiSport+HD con la telecronaca di Dario Di Gennaro e il commento tecnico di Francesco Postigione.

PROGRAMMA

Quarti di finale – venerdì 8 marzo 2019

Tutti in diretta su Waterpolo Channel

15.00 PRO RECCO-CN POSILLIPO (QF1)

16.30 AN BRESCIA-SS LAZIO NUOTO (QF2)

18.00 SPORT MANAGEMENT-BOGLIASCO BENE (QF3)

19.30 CC NAPOLI-CC ORTIGIA (QF4)

Semifinali – sabato 9 marzo 2019

Tutte in diretta su RaiSport +HD

15.00 vincente QF1-vincente QF4

16.15 vincente QF2-vincente QF3

Finali – domenica 10 marzo 2019

14.00 finale 3° posto

16.00 finale 1° posto diretta RaiSport +HD

ARBITRI DESIGNATI

Giudice Arbitro

Patrizia ZAPPATORE

Alessandro CALLINI

Arbitri

Alessandro SEVERO

Massimo SAVARESE

Riccardo D’ANTONI

Riccardo CARMIGNANI

Marco ERCOLI

Stefano PINATO

Giovanni LO DICO

Gianluca CENTINEO

ALBO D’ORO

1970 CC Napoli

1971/73 non disputata

1974 Pro Recco

1975 non disputata

1976 RN Florentia

1977/84 non disputata

1985-1986 Pescara

1987 CN Posillipo

1988 RN Arenzano

1989 Pescara

1990-1991 RN Savona

1992 Pescara

1993 RN Savona

1994/97 non disputata

1998 Pescara

1999/2004 non disputata

2005 Bissolati Cremona

dal 2006 al 2011 Pro Recco

2012 AN Brescia

2013-2014-2015-2016-2017-2018 Pro Recco

ULTIME SEI FINALI

2018 Pro Recco-AN Brescia 7-5 a Bari

2017 AN Brescia-Pro Recco 11-12 dtr (6-6 regolamentari) a Brescia

2016 Pro Recco-AN Brescia 5-4 a Busto Arsizio

2015 Pro Recco-AN Brescia 8-5 a Sori

2014 Pro Recco-AN Brescia 11-6 a Brescia

2013 Pro Recco-RN Savona 13-9 a Savona

Finale 1° posto 2018

Pro Recco-AN Brescia 7-5

Pro Recco: Tempesti, Di Fulvio 2, Alesiani, Bruni 1, Bodegas 1, Ivovic, Molina Rios, Echenique, Figari, Filipovic 2, Aicardi 1, Gitto, Volarevic. Coach Vujasinovic.

AN Brescia: Del Lungo, Guerrato, C. Presciutti, Guidi 1, Paskovic 1, Rizzo 1, Muslim, Nora, N. Presciutti, Bertoli, Janovic 1, Vukcevic 1, Morretti. Coach Bovo.

Arbitri: Severo e Gomez.

Note: parziali 2-1, 3-2, 2-0, 0-2. Spettatori 1000 circa. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto improvvisamente. Figari (R) è uscito per limite di falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Recco 4/8, Brescia 5/13.

Finale 3° posto 2018

CC Napoli-Banco BPM Sport Management 7-15