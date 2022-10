Pallanuoto, Coppa Italia: Recco, Quinto e Savona alla final eight

Giornata decisiva della fase a gironi della Coppa Italia maschile di pallanuoto. Doppio turno con sei partite al mattino e altrettante al pomeriggio. Arrivano i verdetti: già certe della qualificazione alla final eight sono AN Brescia, Pro Recco, Iren Genova Quinto, Rari Nantes Savona, Pallanuoto Trieste e CC Ortigia 1928.

Formula. Nella fase iniziale le 14 squadre di serie A1 sono suddivise in 4 gironi (due da tre e due da quattro squadre) dove le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificano alla Final Eight in programma dal 10 al 12 marzo 2023 in sede da definire. Si gioca nei concentramenti di Napoli, Bogliasco, Bologna ed Ostia.

GLI ARBITRI DEI CONCENTRAMENTI. Rotunno, Paoletti e Severo, GA Rotunno (Napoli); Daniele e Luca Bianco, Colombo GA Callini (Ostia); Frauenfelder, Carmignani, Calabrò, Ercoli, Braghini GA Zerbini; Brasiliano, Romolini, Pianato, Ricciotti, Petronilli GA Costa (Bogliasco). Si riparte alla caccia della Pro Recco che vuole invece la decima coppa consecutiva, diciassettesima in totale. Seguono programma e calendario.

Risultati e programma

Girone A

Piscina Felice Scandone – Napoli

1^ Giornata – Sabato 8 ottobre

Check Up RN Salerno-AN Brescia 4-19

2^ Giornata – Domenica 9 ottobre

AN Brescia-CN Posillipo 17-9

AN Brescia: Tesanovic, Dolce, C. Presciutti 2, Giannazza, Lazic 2, Vapenski 2, Renzuto Iodice 1 (rig.), Kharkov 4 (1 rig.), Alesiani 2, S. Luongo 1, Di Somma 3, Gitto, Baggi Necchi. All. Bovo

CN Posillipo: Lindstrom, Iodice, Stevenson 4 (1 rig.), Abramson 3 (1 rig.), Mattiello, Aiello, Briganti 1, J. Lanfranco 1, Picca, M. Lanfranco, Milicic, Saccoia, Spinelli. All. Brancaccio

Arbitri: D’Antoni e Severo

Note: parziali 6-2, 4-4, 3-0, 4-3. Uscito per limite di falli Dolce (B) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 5/10 + 2 rigori e Posillipo 0/1 + 2 rigori.

3^ Giornata – Domenica 9 ottobre

16:30 C.N. Posillipo – R.N. Nuoto Salerno

Girone “B”

Piscina comunale Vassallo – Bogliasco

1^ Giornata – Sabato 8 ottobre

Iren Genova Quinto-Pro Recco 6-12

Netafim Bogliasco 1951-Nuoto Catania 9-9

2^ Giornata – Domenica 9 ottobre

Pro Recco-Netafim Bogliasco 1951 13-7

Pro Recco: Girasole, Loncar 1, Iocchi Gratta 2 (1 rig.), Figlioli 1, Younger 1 (rig.), Fondelli 1 (rig.), Marini, Nuzzo 2, Rossi 3 (1 rig.), Velotto 1, De Marchi, Hallock 1, Negri. All. Sukno

Netafim Bogliasco 1951: Prian, Bottaro, Broggi, Gavazzi 1, Blanchard 1, Vavassori, Mudrazija 1, Brambilla, Boero 1, Radojevic 2, Puccio, Canepa 1, Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Pinato e Brasiliano

Note: parziali 3-1, 3-1, 3-1, 4-4. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Pro Recco 2/8+ 4 rigori e Bogliasco 4/8

Nuoto Catania-Iren Genova Quinto 8-12

Nuoto Catania: Caruso, Ferlito, Eskert, La Rosa 1, R. Torrisi, Nicolosi, G. Torrisi 1, Camilleri 3, De Freitas Guimaraes 1, Privitera 2, Russo, Catania, Crisafulli. All. Dato

Iren Genova Quinto: Massaro, N. Gambacciani 1, A. Di Somma 2, Villa 1 (rig.), Molina Rios 3, Ravina, Fracas, Nora, Figari 3, Mijuskovic 2 (1 rig.), M. Gitto, J. Gambacciani, Valle. All. Bittarello

Arbitri: Petronilli e Ricciotti

Note: parziali 3-4, 2-2, 1-3, 2-3. Uscito per limite di falli La Rosa (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Catania 6/8 e Quinto 4/9 + 2 rigori

3^ Giornata – Domenica 9 ottobre

Netafim Bogliasco 1951-Iren Genova Quinto 4-17

Netafim Bogliasco 1951: Prian, Bottarello, Broggi, Gavazzi, Blanchard, Vavassori, Mudrakzija, Brambilla, Boero 1, Radojevic 2, Puccio, Canepa, Di Donna. All. Magalotti

Iren Genova Quinto: Massaro, N. Gambacciani e, Di Somma, Villa, Molina Rios 6 (1 rig.), Ravina 1, Fracas 2, Nora 1, Figari, Mijuskovic 2, M. Gitto 1, J. Gambacciani 1, Valle. All. Bittarello

Arbitri: Pinato e Brasiliano

Note: parziali 0-2, 1-6, 2-5, 1-4. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 2/9 e Quinto 2/4 + un rigore

Pro Recco-Nuoto Catania 14-5

Pro Recco: Girasole, Loncar, Iocchi Gratta 4, Figlioli 1, Younger, Fondelli 2, Marini 2 (1 rig.), Nuzzo, Rossi 2, Velotto 2, Aicardi, Hallock 1, Negri. All. Sukno

Nuoto Catania: Caruso, Ferlito, Eskert 1, La Rosa, Gullotta 2, Nicolosi, G. Torrisi 1, Camilleri, De Freitas Guimaraes 1, Privitera, Russo, Catania, Crisafulli. All. Dato

Arbitri: Petronilli e Romolini

Note: parziali 3-1, 4-1, 4-1, 3-2. Usciti per limite di falli Marini (R) e Nicolosi (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Recco 6/11 + un rigore e Catania 4/8.

Girone “C”

piscina Carmen Longo – Bologna

1^ Giornata – Sabato 8 ottobre

De Akker Team – RN Savona 7-13

Telimar-Anzio Waterpolis 19-12

2^ Giornata – Domenica 9 ottobre

RN Savona-Telimar 13-12

RN Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev, Cora 1, Panerai, Rizzo 5 (2 rig.), Caldieri 1, Bruni, Campopiano 2, Guidi, Durdic 2 (1 rig.), Lanzoni 1, Da Rold. All. Angelini

Telimar: Jurisic, Del Basso 4, Vitale, Di Patti, Giorgetti 2, Hooper 3, Giliberti 1, Pericas 1, Lo Cascio 1, Fabiano, Lo Dico, Irving, De Totero. All. Baldineti

Arbitri: Frauenfelder e Braghini

Note: parziali 3-2, 3-4, 5-1, 2-5. Uscito per limite di falli Panerai (S) nel secondo tempo, Rocchi (S), Guidi (S), Lanzoni (S) e Vitale (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 4/12 + 3 rigori e Telimar 9/21

Anzio Waterpolis-De Akker Team 9-13

Anzio Waterpolis: Antonini, Fratarcangeli, Pelicaric, Susak, Caponero 1, Goreta 5, Barberini, Cuccovillo 2 (1 rig.), Lapenna, Bajic, Kopricina, D. Presciutti 1, Leoni. All. Teofani

De Akker Team: Cicali, Grossi 1, Manzi 2 (1 rig.), Baldinelli 1, Boggiano 2,Kadar 2, Guerrato 3, Milakovic, Alfonso 1, Spadafora 1, Cocchi, Deserti, Pederielli. All. Mistrangelo

Arbitri: Calabrò ed Ercoli

Note: parziali 3-3, 4-3, 0-5, 2-2. Usciti per limite di falli Grossi (D) e Cocchi (D) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Anzio 4/12 + 2 rigori e De Akker 3/5 + un rigore. Cicali (D) para un rigore a Cuccovillo nel quarto tempo.

3^ Giornata – Domenica 9 ottobre

R.N. Savona – Anzio Waterpolis 14-6

RN Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Giovannetti, Panerai 3, Cora 1, Caldieri 1, Bruni 1, Campopiano 2 (1 rig), Guidi 2, Durdic 2, Lanzoni 1, Da Rold. All. Angelini

Anzio Waterpolis: Antonini 1, Fratarcangeli, Susak, Caponero 2, Goreta 1, Barberini, Cuccovillo 1, Lapenna, Bajic 1, Kopricina, D. Presciutti, Leoni. All. Teofani

Arbitri Carmignani e Frauenfelder

Note: parziali 1-1, 2-1, 5-2, 6-2. Nessuno è uscito per limite di falli. Nel secondo tempo gol da porta a porta del portiere dell’Anzio Antonini che sorprende Nicosia (gol del momentaneo 2-1 dei laziali). Nel terzo tempo Goreta (A) fallisce un rigore.

17:30 De Akker Team – Telimar

Girone “D”

Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa

1^ Giornata – Sabato 8 ottobre

Pallanuoto Trieste – C.C. Ortigia 1928 10-10

2^ Giornata – Domenica 9 ottobre

Distretti Ecologici Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste 6-11

Distretti Ecologici Roma Nuoto: De Michelis, Martinelli, Voncina, F. Faraglia 1, P. Faraglia, Tartaro, C. Mirarchi, Lucci 1, Boezi, Viskovic 1, Spione 3, Graglia, Giannotti. All. M. Mirarchi.

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik 1, Petronio, Buijubasic 1, Vrlic 1, Valentino 1, Bego, Mezzarobba 1, Razzi 2, Inaba 2, Bini, Mladossich 2, Ghiara. All. Bettini

Arbitri: L. Bianco e D. Bianco

Note: parziali 2-2, 1-1, 2-3, 1-5. Usciti per limite di falli Graglia (R) nel terzo tempo e Viskovic (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma 2/9 + 2 rigori e Trieste 6/11. Oliva (T) para un rigore a Mirarchi nel secondo tempo.

3^ Giornata – Domenica 9 ottobre

CC Ortigia 1928-Distretti Ecologici Nuoto Roma 11-3

CC Ortigia 1928:Tempesti, Giribaldi, Carnesecchi 1, A. Condemi, Di Luciano 1, Velkic, Ferrero 1, Gorria Fuga, F. Condemi 1, Rossi 2, Vidovic 2, Napolitano 3, Ruggiero. Piccardo

Distretti Ecologici Nuoto Roma: De Michelis, Martinelli, Padovano, F. Faraglia 2 (1 rig.), P. Faraglia, Mirarchi, Lucci, Boezi, Viskovic, Spione, Graglia 1 (rig.), Giannotti. All. M. Mirarchi

Arbitri: L. Bianco e Colombo

Note: parziali 3-0, 2-0, 5-0, 1-3. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: CC Ortigia 1/4 e Nuoto Roma 1/9 + un rigore

Classifiche

Girone A

AN Brescia 6, RN Nuoto Salerno e CN Posillipo 0

Girone B

Pro Recco 9, Iren Genova Quinto 6, Nuoto Catania e Bogliasco 1951 1

Girone C

RN Savona 9, Telimar e De Akker Team 3, Anzio Waterpolis 0

Girone D

Pallanuoto Trieste e CC Ortigia 1928 4, Distretti Ecologici Nuoto Roma 0