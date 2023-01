Pallanuoto, comincia il girone di ritorno di A1 maschile

Proseguono senza soste i campionati di pallanuoto. Sabato 28 gennaio si gioca la quattordicesima giornata della serie A1 maschile, prima del girone di ritorno. In testa a punteggio pieno c’è la Pro Recco che fa visita alla Nuoto Catania in un match sulla carta dall’esito scontato. Alle spalle dei campioni d’Italia, distante tre punti, il Brescia che riceve il Circolo Nautico Posillipo. Terza forza della regular season è l’Ortigia 1928, che gira a quota 30 e deve difendersi da Trieste e Telimar che le insidiano il terzo posto con tre lunghezze di ritardo, impegnata alla Vassallo contro il Netafim Bogliasco 1951. In diretta su Waterpolo Channel, dalle ore 18.00 con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, trasmesso il match salvezza Iren Genova Quinto-Distretti Ecologici Nuoto Roma. Chiude il progamma l’incontro delle 18.30 alla Bianchi di Trieste dove la squadra di Daniele Bettini, reduce dalla brillante vittoria di mercoledì nell’andata dei quarti di Euro Cup con lo Szolnoki e trascinata dai cinque gol del suo gioiello giapponese Ynaba (nella foto), affronta il Check UP Salerno; partita che si preannuncia molto interessante e con entrambe le squadre in cerca di riscatto dopo gli stop di sabato scorso in campionato (Trieste piegata 11-9 dal Brescia e Salerno battuta 11-8 dal Nuoto Catania).

A1 maschile

14^ giornata – sabato 28 gennaio

15.00 AN Brescia-Circolo Nautico Posillipo

Arbitri: Paoletti e Castagnola

15.00 Netafim Bogliasco 1951-CC Ortigia 1928

Arbitri: Petronilli e Scappini

15.00 Nuoto Catania-Pro Recco N e PN

Arbitri: Ricciotti e Alfi

15.00 Telimar-Anzio Waterpolis

Arbitri: Piano e Guarracino

16.00 De Akker Team-RN Savona

Arbiri: Calabrò e Carmignani

18.00 Iren Genova Quinto-Distretti Ecologici Nuoto Roma – live su Waterpolo Channel

Arbitri: L. Bianco e Colombo

18.30 Pallanuoto Trieste-Check UP RN Salerno

Arbitri: Brasiliano e Nicolai