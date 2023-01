Entella-Gubbio, mister Volpe: Partita cardine per nostro cammino

Le parole di mister Volpe alla vigilia di Entella-Gubbio.

“Oggi affrontiamo un’altra partita importantissima per il nostro cammino. Il Gubbio è una squadra forte che sta facendo un campionato importante: sino a poche partite fa era in vetta alla classifica con la Reggiana. E i giudizi per me non cambiano. Conosciamo il loro valore. Noi dobbiamo soltanto pensare a proseguire la striscia positiva e continuare a tenere forte il piede sull’acceleratore. La mentalità acquisita e l’approccio alla gara non devono cambiare. Abbiamo nelle corde la possibilità di fare bene. La squadra ha capito che deve giocare ogni partita come se fosse l’ultima”.