Pallanuoto, allenamenti online per i giovani della Pro Recco

Serie A1 annullata così come la Champions League. Nessuna decisione, invece, per i campionati giovanili che tengono accesa la fiammella per un ritorno in acqua nei mesi estivi.

E allora continuano ad allenarsi i nostri ragazzi: lezioni online su Zoom per gli Under 13,15 e 17 con il preparatore atletico Francesco Rizzo sotto la supervisione dei tecnici Giovanna Rosi, Milos Ciric e Elio Brasiliano.

Tre volte a settimana i giovani biancocelesti si tengono in forma tra le mura domestiche. Tanto impegno con la speranza di rivedersi presto e riprendere il contatto con acqua e pallone. In piscina, la vera casa della pallanuoto.