Settimana ricca di appuntamenti per la pallanuoto azzurra. Conclusa la Final Five di Coppa Italia femminile al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia con il successo dell’Ekipe Orizzonte Catania (che ha vinto la sua quarta Coppa Italia), tornano i due campionati di serie A1 e nel week end è in programma la Final Four di Len Trophy a Barcellona con la Lifebrian Sis Roma, finalista in Coppa Italia, che affronta in semifinale sabato alle 11.30 le spagnole del CN Matarò che vinsero il trofeo nel 2016 (unica squadra spagnola ad esserci riuscita).

ANTICIPI A1 MASCHILE. Si è cominciato mercoledì 14 aprile con tre anticipi della quarta giornata dei round scudetto della serie A1 maschile. Nove giocatori di movimento, con cinquina di uno strepitoso Mandic, per la Pro Recco che domina 23-4 in casa del Circolo Nautico Posillipo. Per i liguri anche una super difesa che neutralizza tutte le azioni in inferiorità numerica (7 su 7).

In diretta su Waterpolo Channel il successo esterno dell’AN Brescia che batte 17-11 la RN Savona. I liguri, sempre indietro nel punteggio, restano in scia fino al 6-5 di Iocchi Gratta; successivamente il determinante strappo dei lombardi con i gol di Presciutti, Lazic, Jokovic e Gitto che valgono il 10-5 che indirizza definitivamente il match

Finisce in parità 10-10 tra RN Salerno e Circolo Canottieri Ortigia, al termine di un incontro ricco di colpi di scena. I siciliani, sotto 7-3 in avvio di terza frazione, rientrano fino al 7-7 di Napolitano e mettono la freccia con Rossi (8-7) in apertura di quarto tempo. I campani tornano avanti dopo il mini break firmato da Elez e Luongo (9-8). Succede di tutto negli ultimi cento secondi. I biancoverdi ribaltano il punteggio con Vidovic e Napolitano per il 10-9 a un minuto dal termine: sembra fatta per la squadra di Piccardo. Ma Elez all’ultimo respiro del match batte Tempesti, fissando il 10-10 conclusivo.

Sabato si chiude il preliminary round scudetto con Telimar-Trieste, in programma anche i due match dei playout.

Serie A1 M

Round scudetto

4^ giornata

Girone E

Mercoledì 14 aprile

CN Posillipo-Pro Recco 4-23

Sabato 17 aprile

15.00 Telimar-Pallanuoto Trieste –

Arbitri Severo e Castagnola

Girone F

Mercoledì 14 aprile

RN Salerno-CC Ortigia 10-10

RN Savona-AN Brescia 11-17 – trasmessa su Waterpolo Channel

Final round

4^ giornata – Sabato 17 aprile

Girone G

15.00 Roma Nuoto-Iren Genova Quinto

Arbitri: Carmignani e D’Antoni

16.00 San Donato Metanopoli-RN Florentia

Arbitri: Navarra e Nicolosi

A1 femminile. Alle spalle la final six di Coppa Italia, sabato 17 aprile si gioca la quarta giornata della seconda fase. In relazione ai controlli eseguiti, come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19”, è rinviata a data da destinarsi L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova. Rinviata anche Lifebrain SIS Roma-CSS Verona, per l’impegno nella final four della Len Trophy delle giallorosse.

Serie A1 F

Preliminary round scudetto

4^ giornata – sabato 17 aprile

L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova RINVIATA

Lifebrian Sis Roma-CSS Verona RINVIATA

Final round

4^ giornata – sabato 17 aprile

14.30 Pallanuoto Trieste-RN Florentia

Arbitri: Fusco e Boccia

15.00 Vela Nuoto Ancona-Bogliasco 1951

Arbitri: Scillato e Ricciotti

LEN Trophy Final Four – Barcellona, 17-18 Aprile

Semifinali

11.30 CN Mataro (ESP)-Lifebrain SIS Roma (ITA)

14.00 Astralpool Sabadell (ESP)-Kinef Surgusneftegas Kirishi (RUS)

Finali

3/4 posto 18 aprile, ore 11.30

1/2 posto 18 aprile, ore 14