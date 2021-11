Pallanuoto, A1F: pari Bogliasco nella quarta giornata

Si gioca la quarta giornata della serie A1 femminile. Nove giocatrici di movimento, con quaterna di Tabani e triplette di Avegno, Giustini e Ranalli, per la SIS Roma che domina 19-7 la NC Milano. Super difesa delle giallorosse che concedono solo sei azioni in superiorità numerica alle lombarde, neutralizzandone cinque.

Largo successo esterno anche per la Vetrocar CSS Verona che batte 12-6 la neopromossa Como Nuoto Recoaro. Match mai in discussione con le scaligere, trascinate dai quattro gol di una super Bianconi, già avanti 7-2 all’inversione di campo.

Dodici gol, sei per parte, in Bogliasco 1951-RN Florentia. Toscane avanti 3-1 dopo un tempo e 3-2 a metà gara. Poi le liguri ribaltano il punteggio con Rayner e De March per il 4-3 che chiude la terza frazione.

Nell’ultimo quarto tre, dopo i botta e risposta tra Giachi e Rogondino e tra Nencha e Rogondino (6-5), la giovane Gasparri a cento secondi dalla fine fissa il 6-6 finale.

Pesante vittoria in chiave salvezza della Pallanuoto Trieste che passa 13-8 in casa della Vela Nuoto Ancona. Le marchigiane tengono fino al 7-7 di Strappato; poi il determinante allungo delle giuliane con i gol di Colletta, Rezende, Monteiro, Cergol e Lonza per il determinante 12-7 a due minuti dalla fine.

La partita di Watepolo Channel. Padova si aggiudica il big match. Batte 11-9 L’Ekipe campione d’Italia. La prima conclusione pericolosa è della Barzon. Il primo gol lo realizza Halligan sfruttando la prima superiorità numerica. Pareggio immediato di Queirolo. Primo break di Catania con Palmieri e Vukovic, contro break di Padova con Millo, Centanni e Armit (assist di Centanni). 4-3 dopo i pirmi otto minuti giocati senza tatticismi.

Nel secondo tempo dopo 90 secondi il pareggio catanese con la mancina Emmolo. Teascorrono altri due minuti e Miceli dalla panchina spende il primo timeout a sua disposizione. Tante espulsioni non sfruttate da entrambe le squadre fino al fallo da rigore commesso da Casson; dai 5 metri Emmolo fa doppietta (4-5). Padova guadagna un’altro fallo in attacco e Millo pareggia di nuovo. Ancora errori in superiorità. Parità a metà gara 6-6. Ancora partà, 9-9, a cinque minuti dalla fine della partita (Padova prova a strappare, Catania la riacciuffa).

Ultimi minuti infuocati. Queirolo e Borisova riportano le compagne a +2. Palmieri esce per limite di falli a tre minuti dalla sirena lasciando le compagne in difficoltà. Anche Casson commette il terzo fallo personale a due dalla fine. Posterivo detta calma dalla panchina: Padova è avanti 11-9 e spinge ancora. L’Ekipe prova a riaprila. Viacava colpisce la traversa nell’ultimo attacco.

Risultati della 4^ giornata

Bogliasco 1951-RN Florentia 6-6

Vela Nuoto Ancona-Pallanuoto Trieste 8-13

Como Nuoto Recoaro-Vetrocar CSS Verona 6-12

SIS Roma-NC Milano 19-7

Plebiscito PD-L’Ekipe Orizzonte 11-9

diretta su Waterpolo Channel