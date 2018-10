Pallanuoto, A1F: Bogliasco bene, pari Rapallo

Vittoria in scioltezza per la Plebiscito Padova che, nel derby veneto, supera 14-6 la matricola CSS Verona.

Le scaligere restano aggrappate al match per otto minuti, fino al 4-3 di Braga che le mantiene sulle code delle patavine. Poi lo strappo decisivo delle campionesse d’italia con due mini break: il primo firmato da Barzon, Queirolo e Armit per il 7-3; il secondo dalla tripletta di Grab, Armit e Savioli per il 13-5.

Dieci giocatrici di movimento a segno, con cinquina di Palmieri e quaterna di Riccioli, per L’Ekipe Orizzonte che nella stracittadina etnea domina 26-2 la neopromossa Torre del Grifo Village. Le vicecampionesse d’Italia e vincitrici della Coppa Italia 2018 blindano la porta di Gorlero per ventidue minuti e si portano sul 20-0; il primo gol nella massima serie per Torre del Grifo lo firma Longo in conclusione di terza frazione. Undici azioni su dodici in inferiorità numerica difese e le triplette di Rambaldi, Dance e Giulia Millo per la Bogliasco Bene che sconfigge 14-4 la F&D H2O che resta in scia fino al 4-2 di Clementi.

Finisce in parità al Centro Federale di Ostia tra SIS Roma e Rapallo Pallanuoto. Rimpianti tutti per le liguri avanti 6-4 e 7-5 in chiusura di terza frazione. Tutto di marca giallorossa l’ultimo quarto con Chiappini e Picozzi che fissano il definitivo 7-7.

LA DIRETTA DI WATERPOLO CHANNEL. La piscina Cozzi di Milano tiene a battesimo la prima diretta streaming della nuova stagione di pallanuoto. Davanti alle telecamere di Waterpolo Channel si affrontano Kally Milano e Rari Nantes Florentia. Quattro minuti e mezzo di studio, poi Milano prende l’iniziativa e con Apilongo e Gragnolati (doppietta) fa suo il primo parziale 3-1; per le ospiti va a segno Cordovani (che si rivelerà decisiva con 4 centri personali). A metà partita la squadra di casa è ancora avanti ma Firenze accorcia le distanze sfruttando due azioni in superiorità numerica con Francini e Mandelli (4-3). Nel terzo tempo la Florentia ribalta il risultato con 4 gol (parziale di 5-0 considerando anche quello di Mandelli nel finale di secondo tempo) e mina le certezze della squadra di Leonardo Binchi che fallisce due ottime occasioni con Cocchiere e Gragnolati sole davanti al portiere. Nell’ultimo periodo Cordovani replica all’azzurra Gragnolati (primo gol in superiorità delle milanesi) e fissa il risultato sull’8-4 a favore di Firenze.

