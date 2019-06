Grande spettacolo di sport anche nella 2° giornata di Palio oggi a Sestri Levante. Nei gozzi in legno ancora supremazia della Lega Navale di Sestri Levante

I primi a partire sono stati i leoni della categoria master mentre a chiudere la giornata sono state le eleganti silhouette dei gozzi in legno. Temperatura rovente in acqua, per l’energia della competizione e temperatura rovente fuori, con la colonnina di mercurio sempre fissa oltre i trenta gradi.

Assolutamente calda anche la partecipazione del pubblico alle gare delle diverse categorie, con i numerosi bagnanti assiepati sulle spiagge di Sestri Levante, che hanno sostenuto da riva i vari equipaggi, con particolare enfasi durante le gare delle categorie femminili, che erano presenti con ben cinque equipaggi.

Nel complesso il 60° Palio Remiero del Tigullio con oggi può archiviare un’altra grande giornata di sport e spettacolo, nel nome della più autentica tradizione ligure e tigullina. La prossima settimana il palio riposa (si fa per dire, poiché gli atleti approfitteranno dell’assenza di gare per mantenersi in allenamento) il prossimo appuntamento sarà ancora a Sestri Levante domenica 7 luglio.

Tutti i risultati di oggi:

Categoria Master:

1° classificato CPDR (Centro Pescatori Dilettanti Rapallo) con l’equipaggio formato da: Luca Franceschelli, Claudio Chiarelli, Ivano Maccaferri, Massimo Solari e Valentina Scalfi (tim.)

2° classificato, A.S.D. Agostino Moltedo San Michele di Pagana

3° classificato, L.N. Sestri Levante

Categoria Juniores:

1° classificato C. S. Urania Vernazzola 1926, con l’equipaggio formato da: Dario Nicolini, Ottaviano Corradini, Matteo Nino, Alessio Liotta e Riccardo Fossa (tim.)

2° classificato, San Michele

3° classificato, LNI Chiavari

Categoria Seniores:

1° classificato, Società Remiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure, con l’equipaggio: Giovanni Solari, Riccardo Altimani, Alex Solari, Gian Battista Figari e Giovanni Solari (tim.)

2° classificato, CPDR “A”

3° classificato, CPDR “B”

4° classificato, L.N.I. Sestri Levante

Categoria Femminile:

1° classificato, Società Remiera Gianni Figari Santa Margherita Ligure, con l’equipaggio formato da: Silvia Simoni, Martina Frattoni, Sara Ambrosini, Martina Pizzo e Sebastiano Costantini (tim.)

2° classificato, C.S. Urania Vernazzola 1926 (Genova)

3° classificato, San Michele di Pagana

4° classificato, CPDR

5° classificato, Circolo vogatori riomarinesi (Isola d’Elba)

Categoria Gozzi in legno 22 palmi:

1° classificato, L.N.I. Sestri Levante, con l’equipaggio: Filippo Franchini, Edoardo Cascino, Antonio Sanguineti, Domenico Ballotta e Michele Balistreri (tim.)

2° classificato, San Michele di Pagana

3° classificato, L.N.I Chiavari

4° classificato, L.N.I Rapallo

5° classificato, Circolo Remiero Lavagna