Palermo-Spezia, Marino: Consapevoli della nostra forza

Alla vigilia della sfida del “Barbera”, il tecnico aquilotto Pasquale Marino presenta così il match che vedrà le Aquile affrontare il Palermo: “Il campionato è agli sgoccioli, restano tre partite nelle quale dovremo cercare di raccogliere il più possibile, sfoderando le prestazioni che questa squadra ha dimostrato di esser capace di fare; se quanto fatto fino ad oggi non è bastato per assicurarci i playoff, vuol dire che dovremo fare ancora di più nelle tre partite che mancano.

La gara con il Perugia? Nonostante il pareggio, la squadra ha offerto una prova positiva, concedendo pochissimo agli avversari ed offrendo una prestazione diligente ed accorta, senza mai rinunciare ad attaccare con coraggio e determinazione; prove come quella di sabato scorso aiutano ad aumentare la consapevolezza nei propri mezzi.

Il Palermo è una squadra costruita per vincere, con una rosa forte in tutti i reparti ed allenata da un tecnico di esperienza come Delio Rossi, pertanto dovremo restare concentrati fino alla fine e sbagliare il meno possibile; non andremo a chiuderci, ma cercheremo di proporre il nostro gioco, curando bene le coperture preventive contro una squadra che ha grande qualità in attacco ed un ottimo palleggio.

La classifica? Non è possibile fare pronostici, dobbiamo cercare di fare semplicemente del nostro meglio fino all’ultimo secondo della gara di Lecce; di sicuro noi abbiamo un obiettivo e vogliamo raggiungerlo, quindi, ripeto, la prestazione sarà fondamentale.

Turnover visti gli incontri ravvicinati? Gli interpreti sono importanti, serve affinità, soprattutto in determinati reparti, pertanto faremo le scelte più opportune, anche considerando le condizioni di alcuni elementi; ho visto la squadra allenarsi molto bene e valuteremo con attenzione, consci di poter contare su un ottimo gruppo.

Tensione? Questa è una squadra che ha dimostrato di non lasciarsi condizionare da fattori ambientali ed anche a Palermo cercheremo di fare del nostro meglio, provando a regalare un viaggio di ritorno con il sorriso ai nostri tifosi”.