Palco sul Mare Festival tappa conclusiva

Palco Sul Mare COAST TO COAST – VENTIQUATTRESIMA EDIZIONE

SERATA CONCLUSIVA DI CABARET CON ANDREA DI MARCO e ALESSANDRO BERGALLO

Venerdì 13 Settembre – Piazza della Libertà, LAVAGNA (GE) Ore 21:30 – Spettacolo GRATUITO

Giunge alla sua tappa conclusiva la ventiquattresima edizione di Palco Sul Mare Festival, manifestazione itinerante che anima le notti estive di Genova e della riviera ligure con il Patrocinio di Regione Liguria.

Voluta dal Consorzio Centro Storico Artigiani e Commercianti Lavagna, dalla delegazione della Confcommercio e patrocinata dal Comune di Lavagna, la serata vedrà protagonisti Andrea Di Marco e Alessandro Bergallo che, dopo il grande successo dei cliccatissimi spot-web recentemente realizzati per Latte Tigullio, tornano a esibirsi insieme in uno spettacolo di cabaret che animerà il cuore della cittadina ligure per festeggiare la fine dell’estate.

Volto famoso di Zelig, Di Marco inizia la sua carriera artistica con il gruppo comico-musicale genovese dei “Cavalli Marci”. Ha fatto parte del cast fisso di trasmissioni televisive quali Bulldozer e Quelli che il calcio. Esilarante nella sua dirompente ironia, fonda il “Movimento Estremista Ligure”, proponendo iniziative parossistiche contro l’invasione dei turisti milanesi! La sua intelligente comicità in salsa ligure impazza in rete e i suoi video diventano ben presto fenomeni virali che richiamano l’attenzione di migliaia di utenti.

Attore, cabarettista e autore italiano, Bergallo inizia ad esibirsi a teatro giovanissimo con la compagnia dialettale Mario Cappello e, dopo le prime esperienze giovanili, comincia la carriera di cabarettista. Anche lui parte dei “Cavalli Marci”, avvia in seguito una carriera da solista e fonda i “Quellilì”, gruppo che diventa noto grazie alla partecipazione a Zelig, Bulldozer e Quelli che il calcio e al tormentone “grazie Signore grazie”. Dal 2008 collabora con il Teatro Della Tosse lavorando, in qualità di attore e autore, a numerose produzioni messe in scena dallo storico teatro genovese.

Ancora una volta le carriere di questi due artisti si intrecceranno e lo faranno a colpi di battute intelligenti ed esilaranti, che metteranno in luce il loro talento, il loro affiatamento, il loro profondo radicamento nella nostra regione. Divertimento assicurato per tutti ma anche qualche spunto di riflessione grazie alla loro pungente (auto)ironia.

A presentarli e supportarli Max Garbarino, il direttore artistico del Festival che per l’occasione vestirà i panni del Maggiordomo Orazio, personaggio conosciuto dal grande pubblico per la partecipazione a Striscia La Notizia con l’inviato Brumotti.

Il cerchio si chiude, dunque, per Palco Sul Mare Festival che, nel corso di questa edizione ricca di successi e sold out, attraverso i suoi spettacoli ha fatto immergere gli spettatori in un clima internazionale grazie a tributi alla grande musica d’oltremanica e d’oltreoceano ma non ha mai dimenticato le sue origini omaggiando i cantautori liguri più illustri e affidandosi al talento dei numerosi artisti locali coi quali abbiamo l’onore di condividere una magnifica regione fatta di forti tradizioni e di raffinata cultura.