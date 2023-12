Palazzo Nicolosio Lomellino protagonista per il ponte dell’Immacolata con The Library at Night e le visite speciali al Giardino Segreto

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre, dalle 10 alle 18.

Palazzo Nicolosio Lomellino – dimora privata, tra i più affascinanti Palazzi dei Rolli di Genova, in Via Garibaldi 7– protagonista dell’offerta culturale della città in occasione del ponte dell’Immacolata. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle 10 alle 18 turisti e visitatori potranno immergersi nella mostra The library at night – La biblioteca di notte, un’installazione a realtà virtuale ispirata all’omonimo libro di Alberto Manguel e curata dal regista Robert Lepage, attraverso la casa di produzione canadese Ex Machina.

Organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con l’associazione Palazzo Lomellino di Strada Nuova onlus, la mostra conduce i visitatori alla scoperta delle più grandi biblioteche del mondo, esistenti e mai esistite: un invito a perdersi tra gli scaffali di 10 celebri biblioteche, inclusa quella tragicamente perduta di Alessandria d’Egitto, divenuta nei secoli lo spazio della conoscenza per antonomasia. La rassegna – per la prima volta in Italia dopo il grande successo in Canada, Francia, Russia, Brasile e Germania – è disponibile in quattro lingue (italiano, inglese, francese, tedesco) e arricchisce in modo coerente e incisivo il ricco palinsesto di eventi e iniziative di Genova Capitale del Libro 2023.

Continuano le visite al Giardino Segreto (www.palazzolomellino.org/), che permettono di scoprire la storia del Palazzo e le modifiche architettoniche e decorative apportate nel corso dei secoli. (Le visite guidate partiranno nell’atrio del Palazzo dalle 11,00 alle 17,00. Ultimo ingresso ore 16,30. Non è necessaria la prenotazione).

Riduzioni per soci COOP, FAI,TCI, Associazione Culturale GIANO, studenti e insegnanti.

INFORMAZIONI UTILI PER LA VISITA

Orari mostra The Library at Night _fino al 3 marzo 2024:

dal martedì a domenica dalle ore 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.15) https://www.ticketone.it/

Tariffe/biglietti:

Mostra: intero € 7; ridotto € 5; scolaresche € 3.

Visita guidata al Giardino Segreto: intero € 6; ridotto € 5; studenti/Insegnanti € 4.

Per chi possiede il biglietto della mostra è prevista una riduzione di € 1 sul costo della visita al Giardino.

Visite guidate al Giardino Segreto

possibilità di visitare con guida il Giardino Segreto durante tutti i weekend fino a marzo 2024;

le visite guidate partiranno dal cortile del Palazzo dalle ore 11.00 alle ore 16.30 (orario invernale)

In caso di forte maltempo le visite al giardino non saranno effettuate

Per info:

Tel. 010 09 83 860 (orario lavorativo) | Cell. 393 824 6228 (prefestivi/festivi)

www.palazzolomellino.org | Fb: Palazzo Nicolosio Lomellino | Instagram: @palazzolomellino