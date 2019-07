Palazzo Ducale. Mostra fotografica di Inge Morath

Visite guidate estive di Palazzo Ducale a cura di Genova in Mostra

Sabato 3 agosto gli ambienti storici del Palazzo

Domenica 4 agosto mostra fotografica di Inge Morath (la donna che sposò Arthur Miller dopo Marilyn Monroe..)

Continuano le visite guidate estiva a Palazzo Ducale, Questa settimana si visiterà la mostra della fotografa Inge Morath.

Sabato 3 agosto ore 16.30: visita degli Ambienti storici di Palazzo Ducale (costo: 12 euro, visita e biglietto)

Domenica 4 agosto ore 17.30: visita della mostra di Fotografie di Inge Morath (costo: 16 euro, visita e biglietto).

La mostra su Inge Morath è una scoperta per l’Italia, dove le sue foto sono state raramente esposte finora. Una figura umana e artistica da scoprire, a cominciare dalle sue vicende personali (dalla famiglia d’origine all’avanguardia per l’epoca, alle distruzioni della seconda guerra mondiale, dalla passione per le lingue straniere e i viaggi all’amore per Arthur Miller che la sposò dopo Marilyn Monroe) fino alla sua straordinaria carriera di fortografa che la vide tra i grandi della cooperativa Magnum, collaboratrice di Robert Capa e Cartier. Bresson. Una forte sensibilità sorretta da una reale curiosità verso gli altri e il mondo intorno a lei sono le caratteristiche delle sue foto di cui in mostra si possono ammirare quasi un centinaio di scatti in bianco e nero. Da non perdere!

Per prenotare: 370 328926 / info@genovainmostra.it

