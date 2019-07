Rassegna D’Autore e D’Amore a Bordighera

Rassegna musicale “D’amore e D’autore” a Bordighera

7,8,10 Agosto ore 20.45 ai Giardini Lowe

Ritorna l’appuntamento musicale organizzato dall’Associazione Aspettando Godot, per la valorizzazione, tutela e recupero Culturale della Canzone d’Autore Italiana, da quella storica alla più recente, con particolare attenzione alle figure della tradizione cantautorale più pura, coerente e incontaminata dalle regole del mercato.

Anche quest’anno Radio Sanremo è Media Partner dell’evento: interviste e backstage a cura di Claudio Gambaro.

La prima serata di Mercoledì 7 AGOSTO, come di consueto dedicata alla Musica Prog, vedrà la partecipazione di un artista di fama internazionale nell’ambito dello Storico Progressive. Si tratta di KEN HENSLEY, ex componente e Songwriter della leggendaria Rock Band Uriah Heep. Nella stessa serata anche l’esibizione in ‘Piano Solo’ di GIANNI NOCENZI, che per molti anni ha fatto parte del Banco del Mutuo Soccorso, altra grande icona del Progressive made in Italy di matrice storica. Aprirà la serata il giovane DAVIDE LAURA, autentica eccellenza musicale Ligure.

Giovedì 8 AGOSTO vi sarà Il ritorno di ALBERTO FORTIS che lo vide già tra gli acclamati partecipanti dell’edizione 2015. Si esibirà accompagnato dalla sua Band. Altro grande protagonista della serata sarà MAX MANFREDI, con Marco Spiccio (tastiere) e Alice Nappi (violino), un trio ampiamente collaudato che possiamo definire “delle meraviglie”. Opening Act: la bravura e il talento di CLAUDA PASTORINO, direttamente da Genova.

Sabato 10 AGOSTO dopo alcuni anni di assenza nel ponente ligure, si ripresenta FABIO CONCATO. Lo accompagneranno i suoi Musici: Ornella d’Urbano (piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre). Da rimarcare la presenza attesissima di GRAZIA DI MICHELE, tra le cantautrici più valide e importanti nel panorama musicale italiano. Si esibirà in duo acustico. Opening Act di GIULIO WILSON, a rappresentare la “Nuova canzone d’Autore”, reduce dalla partecipazione al Concertone del 1° Maggio a Roma.

La Rassegna d’Autore e d’Amore è ideata e realizzata dall’associazione Culturale Musicale ‘Aspettando Godot‘, con il contributo del Comune di Bordighera, il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

Media Partner Radio Sanremo. Interviste a cura di Claudio Gambaro.

