Palazzo della Meridiana, 2 piatti dello Chef Migliardi

Palazzo della Meridiana incontra Capurro Ricevimenti, e propone Gamberi Rossi per San Valentino

L’ingrediente protagonista di queste due portate sarà il gambero che lo Chef utilizzerà per preparare un antipasto e un primo piatto: Catalana di gamberi rossi con cipolla di Tropea in agrodolce, cavolo nero ripassato pomodorini gialli confit e maionese ai crostacei; Risotto mantecato agli agrumi con carpaccio di gamberi, gocce di prescinseua e chips di carciofi.

San Valentino è alle porte e per trascorrere una piacevole serata tra le mura domestiche potrete proporre questo speciale menù per stupire la persona amata.

L’incontro sarà girato direttamente dalle sale di Palazzo della Meridiana con la conduzione della giornalista Giulia Cassini e sarà trasmesso in modalità streaming attraverso i canali ufficiali sulle piattaforme Youtube e Facebook di Palazzo della Meridiana.

Giovedì 18 Febbraio alle ore 18, Palazzo della Meridiana incontra…

Lilliput e Sulla Buona Strada. “La cultura a misura di famiglia”

Il 12 appuntamento di “Palazzo della Meridiana incontra… di giovedì 18 febbraio 2021, vede protagoniste Francesca Posenato e Franca Macciotta con i progetti per il mondo dell’infanzia

“Lilliput a piccoli passi nei musei” e “Sulla buona strada”.

Francesca Posenato ci racconterà dei due progetti e delle loro mission e Franca Macciotta ci presenterà il laboratorio didattico “A che pensi?”, un laboratorio espressivo ispirato all’omonimo libro di Laurent Moreau, rivolto a grandi e piccini, per stimolare la riflessione sui propri “invisibili pensieri”.

Lilliput, nato con il sostegno di Fondazione Compagnia di Sanpaolo nell’ambito del bando “Open Community” è composto da una rete ricca ed eterogenea di vari soggetti con un obiettivo comune: lavorare, cooperando con i nuclei familiari, per rendere i musei #amisuradifamiglia, affinchè diventino punti cardine per la crescita culturale e sociale. Lilliput affianca la direzione museale e i dipartimenti didattici dotandoli di strumenti di facilitazione dell’esperienza di visita e creando percorsi dedicati. Lilliput suggerisce svariate attività che possono essere svolte usando gli strumenti di un kit di esplorazione appositamente pensato dal suo team creativo e adattato ad ogni singolo museo aderente. Le attività proposte sono studiate per attivare i sensi, soffermarsi sulle opere, immaginare e stimolare la fantasia!

“Sulla buona strada” è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”.

Il progetto lavora al servizio delle famiglie proponendo animazione, promuovendo la lettura, creando occasioni di incontro tra gli esperti del campo educativo e le famiglie, portando attività e laboratori presso le scuole e i luoghi di aggregazione tipici delle famiglie, sia quelle in attesa sia quelle con figli tra 0 e 6 anni.

Il progetto, per rispondere alle nuove linee guida di sicurezza, ha ideato l’iniziativa denominata “Il sacchetto magico”: una serie di laboratori che possono essere realizzati a casa con la propria famiglia, seguendo un video dove i bambini vengono guidati passo dopo passo, da un educatore. Ogni bambino di età compresa tra gli 0 e 6 anni potrà ricevere gratuitamente a casa propria il sacchetto magico contenente il materiale necessario allo svolgimento del laboratorio.

(Tutti i bambini di età compresa dai 2 ai 6 anni potranno rifare a casa il laboratorio con la propria famiglia, richiedendo il “sacchetto magico” al numero 366 2606330.)

L’incontro è girato direttamente dalle sale di Palazzo della Meridiana ce sarà trasmesso in modalità streaming attraverso i canali ufficiali sulle piattaforme Youtube e Facebook di Palazzo della Meridiana.

Tutti i venerdi alle 19 laFeltrinelli Genova si sposta in esterna per parlare di libri con il format on line “All’ora della Meridiana”

L’evento, in collaborazione con l’Associazione amici di Palazzo della Meridiana, sarà trasmesso online sulla pagina Facebook di Feltrinelli Genova (https://www.facebook.com/EventiFeltrinelliGenova).

Un vero e proprio appuntamento settimanale con la cultura online.Luogo delle presentazioni sarà la dimora cinquecentesca Palazzo della Meridiana.

Ideatore del format è Massimo Villa, responsabile eventi e comunicazione di laFeltrinelli Genova – “in questo momento in cui gli eventi in presenza non possono essere svolti, ci fa piacere spostarci virtualmente online e girare recensioni di libri all’interno dello splendido Palazzo Meridiana, uno dei 42 Rolli di Genova.

Sarà l’occasione per scoprire curiosità del Palazzo e libri di arte, musica, ragazzi e tanto altro.”

“E’ un importante segnale che la cultura non si ferma, anzi sta scoprendo nuovi strumenti per essere condivisa – dice Caterina Viziano, responsabile degli eventi culturali di Palazzo della Meridiana- il format è un messaggio di ottimismo e della nostra forte volontà di fare rete con le diverse realtà culturali della città.”

Gli appuntamenti in collaborazione fra laFeltrinelli e l’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana saranno visibili tutti i venerdì a partire dalle ore 19.